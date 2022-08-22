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Эксперты спрогнозировали рост цен на оливковое масло из-за жары в Испании

Растет себестоимость сырья, а значит, цены увеличатся и для покупателей, предупредили специалисты. Прогнозируемый плохой урожай вызван аномальной жарой и засухой в Европе
Фото: Mohammad Abu Ghosh / Xinhua / Global Look Press
Фото: Mohammad Abu Ghosh / Xinhua / Global Look Press

В Испании в этом году из-за жары и засухи ожидается плохой урожай маслин — это приведет к сокращению производства оливкового масла и роста цен на него, предупредили опрошенные The Wall Street Journal аналитики, участники рынка и отраслевые специалисты.

Около половины производимого в мире оливкового масла приходится на Испанию, поясняет издание, а цены на него и так в последнее время выросли, так как на фоне конфликта на Украине сократились поставки подсолнечного масла и покупателям пришлось переходить на альтернативы. По словам аналитика данных Mintec Кайла Холланда, рыночные цены на оливковое масло за последний месяц выросли примерно на 7%. Сейчас килограмм масла стоит около €3,8 евро, но при плохом урожае цена может достичь €4,25, что, по данным Холланда, станет самым высоким показателем за последние 20 лет.

Значительное сокращение производства оливкового масла в этом году прогнозируют и в объединении фермеров Cooperativas Agro-alimentarias. Рафаэль Санчес де Пуэрта, который отвечает в ассоциации за оливковое масло, пояснил, что жаркое лето в этом году совпало с предшествовавшими ему сухими зимой и осенью — все это сильно влияет на оливковые деревья. По его словам, если в ближайшее время не будет дождей, пострадать может и урожай в следующем году. Сезон сбора оливок — октябрь.

По данным издания, на цены повлияют также увеличившиеся расходы компаний на производство и транспортировку готового продукта. Менеджер по экспорту испанского производителя Acesur Мигель Колменеро сказал, что стоимость сырья вырастет на 20-25% — это скажется и на ценах в магазинах. В итальянской Salov Group (бренд Filippo Berio), которая приобретает часть сырья в Испании, тоже ожидают удорожания масла.

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От засухи этим летом пострадали многие европейские страны: помимо Испании, аномальная жара фиксируется во Франции, Португалии, Великобритании, Германии и других государствах. Еврокомиссия в середине июля предупреждала о снижении урожая на половине территории ЕС из-за погодных условий.

Засуха затронула не только Европу. Так, агентство Bloomberg сообщило, что из-за жары в мире резко резко — на 30% — подорожал хлопок, так как его производство сократилось в Бразилии и США.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
масло жара Испания
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