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Эксперты назвали специалистов с высоким риском попасть под сокращение

Больше всего риску подвержены специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. Работодатели не планируют увольнять бухгалтеров и юристов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ближайшие полгода под сокращение вероятнее других могут попасть специалисты по HR, менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники, следует из результатов совместного исследования Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Опрос проводил Аналитический центр НАФИ в мае 2022 года, респондентами выступили 500 предпринимателей, работающих в сфере микро-, малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики из всех федеральных округов. Это собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Сильнее других риску попасть под сокращение подвержены менеджеры по продажам (17% компаний заявляют о планах сократить численность этих сотрудников). Такой же исход может коснуться секретарей, курьеров и других сотрудников отдела административно-хозяйственного обеспечения (15%), дизайнеров и HR-специалистов (по 13%), следует из результатов опроса.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Наиболее стабильной отраслью специалисты сочли финансовую. Увольнять работающий в ней персонал, а также бухгалтеров не планируют 68% работодателей, однако набирать новых сотрудников компании также не будут. Наименьший риск сокращения сохраняется для юристов и административно-хозяйственного персонала. Менять численность сотрудников в этих сферах не планируют 65% и 61% фирм соответственно.

При этом специалисты считают, что в течение шести месяцев предприниматели будут как сокращать, так и нанимать сотрудников. О том, что в их сфере вырастет спрос на производственный персонал (рабочие, инженеры, технологи), заявили 18% опрошенных. Они рассказали, что планируют нанять больше таких сотрудников в ближайшее время. О намерении увеличить численность маркетологов, продуктологов и аналитиков сообщили 16% предпринимателей, еще 14% респондентов собираются нарастить штат ИT-отделов. Также востребованными в течение полугода останутся специалисты по логистике (такое мнение выразили 12% респондентов), следует из результатов опроса.

В конце января аналитики Центробанка проанализировали ситуацию на рынке и выяснили, что сокращать персонал на тот момент собирались 28% российских компаний. В свою очередь, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в конце апреля сказал, что в состоянии простоя или под угрозой увольнения находятся порядка 600 тыс. россиян. По состоянию на 1 января, по данным Росстата, в России проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста. Затем результаты похожего опроса обнародовал сервис по подбору вакансий SuperJob. В исследовании говорилось, что в России за два месяца на 56 п.п. снизилось число публикуемых вакансий в областях ИТ и телекоммуникаций. Сильнее всего снизился спрос на начинающих специалистов.

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