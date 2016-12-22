Цены на нефть подскочили на фоне решения по судьбе сделки ОПЕК+

Несмотря на то, что страны ОПЕК одобрили рост добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, цены на нефть 22 июня начали быстрый рост. К исходу дня стоимость барреля североморской Brent превысила $75,6

Министр энергетики России Александр Новак, секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих (Фото: Ronald Zak / AP)

После заседания стран нефтекартеля ОПЕК, которое было посвящено судьбе сделки о заморозке уровня добычи нефти, цена на ресурс начала подъем. На бирже ICE цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent за день увеличилась более чем на 3%, свидетельствуют данные портала Investing.com.

Накануне, 21 июня, в ходе торгов нефтяные котировки находились на уровне $73 за баррель. Однако на фоне заседания ОПЕК они начали рост. К концу 22 июня стоимость барреля увеличилась почти на три доллара, достигнув отметки в $75,7. Общий рост составил 3,6%.

Еще больший рост испытали котировки техасской марки WTI. За день стоимость барреля сырой нефти этого сорта увеличилась до $69,22. Итоговый суточный рост котировок составил 5,6%.

На заседании представителей нефтедобывающих стран ОПЕК в Вене рассматривалось предложение, поддержанное Россией и Саудовской Аравией, об увеличении лимита добычи нефти вопреки принятому в 2016 году соглашению. Сторонники увеличения добычи аргументировали эту идею стабилизацией рынка. По итогам встречи было объявлено, что увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ составит до 1 млн барр. в сутки. При этом, как ранее заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, Москва и Эр-Рияд выступали за увеличение добычи до 1,5 млн баррелей в сутки.

Против увеличения добычи в рамках сделки выступают Иран, Ирак и Венесуэла. Представитель Ирана обещал ветировать предложения России и Саудовской Аравии. Позднее стало известно, что иранская делегация не будет принимать участия во встрече ОПЕК+ 23 июня, на которой рассмотрят вопрос временного увеличения добычи нефти.

Рост нефтяных котировок могли подстегнуть данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей 22 июня о сокращении числа буровых установок в США. Согласно сообщению компании, данные которого цитирует Oil&Gas Journal, за минувшую неделю число буровых установок снизилось на 7 единиц — до 1 052.