Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Контрольное ведомство указало, что 30–60% числящихся забронированными билетов на лучшие места не выкупаются. Позднее их передают в свободную продажу и они могут попасть к спекулянтам, так как для их покупки не требуется паспорт

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Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

В частности, Счетная палата нашла нарушения в закупках и признаки нецелевого использования бюджетных средств. Так, театр выплатил за счет субсидии на госзадание зарплату сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом, как отметило ведомство, еще в ходе проверки театр исправил нарушение и возместил в бюджет 279,9 тыс. руб.

Контрольное ведомство также указало на недостатки механизма продажи билетов на историческую сцену. В первую волну поступают билеты на менее востребованные места, их можно купить по паспорту, при этом самые лучшие места не продаются, а числятся забронированными для министерств и ведомств, а также спонсоров театра и т.д. При этом в ходе анализа было установлено, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30–60%.

«В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта», — пояснили в Счетной палате, добавив, что эти билеты выкупаются за пять минут. Контрольное ведомство считает, что эта схема создает риски попадания билетов к спекулянтам. Аудитор Михаил Мень указал, что нормативов распространения билетов нет, поэтому зафиксировать ситуацию как нарушение Счетная палата не может, однако подготовила соответствующие рекомендации.