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Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Контрольное ведомство указало, что 30–60% числящихся забронированными билетов на лучшие места не выкупаются. Позднее их передают в свободную продажу и они могут попасть к спекулянтам, так как для их покупки не требуется паспорт
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

В частности, Счетная палата нашла нарушения в закупках и признаки нецелевого использования бюджетных средств. Так, театр выплатил за счет субсидии на госзадание зарплату сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом, как отметило ведомство, еще в ходе проверки театр исправил нарушение и возместил в бюджет 279,9 тыс. руб.

Контрольное ведомство также указало на недостатки механизма продажи билетов на историческую сцену. В первую волну поступают билеты на менее востребованные места, их можно купить по паспорту, при этом самые лучшие места не продаются, а числятся забронированными для министерств и ведомств, а также спонсоров театра и т.д. При этом в ходе анализа было установлено, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30–60%.

«В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта», — пояснили в Счетной палате, добавив, что эти билеты выкупаются за пять минут. Контрольное ведомство считает, что эта схема создает риски попадания билетов к спекулянтам. Аудитор Михаил Мень указал, что нормативов распространения билетов нет, поэтому зафиксировать ситуацию как нарушение Счетная палата не может, однако подготовила соответствующие рекомендации.

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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб.

Ведомство также отметило низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения, причинами которых являются большие сроки получения подрядчиками разрешений на выполнение работ. Из-за этого Эрмитаж не смог в прошлом году завершить четвертый этап строительства фондохранилища, хотя это планировалось сделать еще в 2017 году.

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Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

В Госфильмофонде контрольное ведомство обнаружило завышение суммы бюджетных ассигнований почти на 15 млн руб., это произошло из-за того, что объем финансового обеспечения выполнения госзадания был рассчитан без учета коэффициента от платной деятельности. Ведомство указало, что киноархив с 2016 года не смог получить положительное заключение по строительству хранилища фильмовых документов, в результате объект не ввели в эксплуатацию в 2018 году. При реконструкции другого объекта — фильмохранилища — Госфильмофонд искусственно раздробил единую закупку и заключил шесть контрактов стоимостью 400 тыс. руб. с единственным поставщиком.

В Госфильмофонде сообщили РБК, что осведомлены о нарушениях, которые выявлены Счетной палатой. «Нынешнее руководство Госфильмофонда оказывало содействие Счетной палате в выявлении случаев нарушений при расходовании средств федерального бюджета в 2018 году. Госфильмофондом приняты меры для предотвращения нарушений, а лица, которые причастны к нарушениям в 2018 году, уволены из организации. В настоящее время осуществляются мероприятия по противодействию коррупции», — сообщили РБК в пресс-службе Госфильмофонда.

РБК направил запросы в пресс-службы Эрмитажа и Большого театра.

В апреле Счетная палата сообщила, что в 2017 году в сфере госзакупок были выявлены нарушения на 118,3 млрд руб., в 2016 году — на 53,05 млрд руб. Среди выявленных коррупционных нарушений в сфере закупок преобладает необоснованное увеличение стоимости контрактов — почти 40% от общего объема.

Авторы: Юлия Выродова, Егор Губернаторов
Теги: Большой театр, Эрмитаж, нарушения, Счетная палата
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