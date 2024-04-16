 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко пригрозил жестокими репрессиями за провалы в сельском хозяйстве

Лукашенко губернаторам: не будет результатов в АПК — ждите жесточайших репрессий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов трех регионов улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, а при отсутствии результатов пригрозил «репрессиями», пишет БелТА.

«Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий», — сказал Лукашенко, обращаясь к главам Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко. В этих регионах больше всего наблюдаются проблемы в отрасли, уточняет БелТА.

Говоря о Витебской области, президент сказал, что пока не получена желаемая отдача от создания здесь агропромышленных объединений. Он также обратил внимание, что по-прежнему всплывают факты воровства топлива, о поддержке при закупках которого руководители регионов регулярно просят.

Президент также затронул вопрос дисциплины, в том числе при обеспечении сохранности скота. «Согласовывая назначения председателей райисполкомов, я всегда говорю: «Ребята, нужен результат! Если не хотите воевать, нужен результат на земле!» — сказал Лукашенко.

США внесли 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Он обозначил стратегическую цель — создать в Белоруссии высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. «Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК, разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне», — заявил президент.

Он отметил, что от «положения дел на селе» зависят благосостояние людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и социально-политическая стабильность в стране.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия АПК сельское хозяйство репрессии
Материалы по теме
Белоруссия запретила продажу Greenfield, Tess, Jardin и «Жокей»
Бизнес
США внесли 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии
Политика
Путин и Лукашенко позвонили оленеводам и назвали себя друзьями из Кремля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16:41
Фонд Назарбаева отверг обвинения в попытках дискредитировать власти Политика, 20:33
В Дубае из-за дождей затопило аэропорт и дороги. Видео Общество, 20:18
В Белгородской области сообщили об обстреле села Красный Октябрь Политика, 20:10
Капитан и рекордсмен «Динамо» в КХЛ подпишет контракт со «Спартаком» Спорт, 20:07
В Тбилиси второй день подряд начался митинг против закона об иноагентах Политика, 20:05
Больше половины граждан Молдавии выступили за вступление в ЕС Политика, 20:04
Токаев призвал не нагнетать истерию с языками в Казахстане Политика, 19:56
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Россиянин возглавил международный рейтинг драфта НХЛ 2024 года Спорт, 19:48
В Липецкой области обезвредили обломки метеозонда с Украины Политика, 19:48
«Инвестпалата» призвала инвесторов не тянуть с подачей заявок на обмен Инвестиции, 19:39
Глава Минфина США назвала варианты использования российских активов Политика, 19:38
Лукашенко пригрозил жестокими репрессиями за провалы в сельском хозяйстве Политика, 19:28
«Аэрофлот» перенес рейсы из Дубая в Москву из-за ливней в ОАЭ Общество, 19:27
МИД заявил, что у Ирана нет претензий к россиянину на захваченном судне Политика, 19:22