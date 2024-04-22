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Лукашенко на субботнике рассказал, как в детстве работал с плугом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подработке в поле во времена своего детства. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

Глава государства прибыл на республиканский субботник на малую родину — в Могилевскую область. Лукашенко в разговоре с журналистами рассказал, что за его домом располагались сельхозугодья, на которых он подрабатывал вместе с братом.

«Идешь за этим плугом, еле виден нос из-за плуга, обрабатываешь. Для того чтобы три рубля за день заработать», — сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что тратил заработанные средства на покупку одежды к школе.

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В рамках республиканского субботника президент Белоруссии заложил яблоневый сад в Могилевской области, сообщает телеканал ONT. Лукашенко и его помощники высадили около 200 яблонь. Ухаживать за деревьями будут местные школьники.

Всего в субботнике приняли участие почти 2,5 млн белорусов.

Теги
Белоруссия Александр Лукашенко субботник
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