Зампред ЦБ предостерегла от создания автаркии в России

Усиление экономической изоляции приведет к снижению благосостояния и замедлит экономическое развитие, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. О последствиях финансовой автаркии предупреждала и глава регулятора Эльвира Набиуллина

Ксения Юдаева (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российская экономика показала, что способна подстроиться под западные санкции, но и в дальнейшем должна сохранять высокую адаптивность, поскольку нефтяное эмбарго начало действовать недавно (на поставки сырой нефти — 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля); к тому же, есть риск новых ограничений или усиления вторичных санкций, написала в статье для журнала «Экономический разговор» первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.



Юдаева призвала не допустить в этих условиях усиления экономической изоляции, «и тем более скатывания в автаркию», так как это приведет к снижению благосостояния и замедлит экономическое развитие, «даже если экономика будет какое-то время демонстрировать относительно высокие темпы компенсирующего или восстановительного роста».

Зампред ЦБ считает, что с точки зрения экономического развития и финансовой стабильности важно поддерживать экономические связи и формировать производственные цепочки «по крайней мере с дружественными странами».

О последствиях автаркии, самоизоляции финансовой системы ранее предупреждала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что суверенная финансовая система должна развиваться с интеграцией в международные рынки.

В августе эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), говоря о сценариях развития экономики, назвали маловероятной автаркию, когда Россия в максимально возможной степени будет «делать все сама», пусть и за счет снижения технологического уровня выпускаемой продукции, падения ее потребительских и эксплуатационных характеристик, снижения уровня жизни населения (вероятность — 13%). Такое развитие событий будет возможно в случае эскалации военного конфликта, предположили они. По мнению экспертов, с наибольшей вероятностью (47%) экономика России пойдет по пути инерционного развития, который приведет к новому застою.

По словам Юдаевой, закрытие части экономической информации из-за санкций в прошлом году могло снизить связанные с ограничениями риски, но у российских экономических агентов стало меньше возможностей принимать решения, основываясь на реальных данных. «Особенно страдают при этом те, кто делает инвестиции на финансовых рынках», — пишет она. В связи с этим регулятор начал открывать информацию и призывает к такой политике во всех областях, за исключением тех, «где санкционные риски действительно и напрямую повышенные», заявила первый зампред.

Из-за санкций, связанных с сужением возможности для проведения расчетов в долларах и евро, России приходится выстраивать альтернативные расчеты. «Одним из способов подстройки экономики к новым платежным реалиям стал, скажем так, аутсорсинг финансовых услуг в финансовые системы других стран», — пишет Юдаева (о каких странах речь, не уточняется). По ее словам, это касается компаний, для которых отменили требование об обязательном возврате валютной выручки, и граждан, которые «активно используют банковские системы других стран для оплаты поездок и импорта товаров, а также для хранения сбережений». Им нужно учитывать риски вторичных санкций и следить за устойчивостью финансовых институтов других стран, отметила зампред ЦБ.