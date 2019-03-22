В ЦБ назвали достаточным повышение ставки в 2018 году

В ЦБ назвали достаточным повышение ставки в 2018 году

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, двух повышений ставки в прошлом году, вероятно, будет достаточно, чтобы годовая инфляция в первой половине 2020 года вернулась к 4%

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Повышения ключевой ставки в 2018 году хватит, чтобы возвратить уровень годовой инфляции к 4% уже в первом полугодии 2020-го, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

«Есть основания полагать, что принятых в прошлом году решений о повышении ключевой ставки, скорее всего, будет достаточно, чтобы обеспечить возвращение годовой инфляции к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что ситуация складывается лучше, чем ЦБ ожидал в декабре прошлого года. По ее словам, внешние финансовые и товарные рынки стабилизировались, повышение НДС умеренно отразилось на ценах, а инфляционные ожидания снизились.

Глава регулятора добавила, что на заседании совета директоров ЦБ 22 марта обсуждалось только сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 7,75%. Набиуллина отметила, что сейчас в ЦБ не готовы назвать сроки, когда может быть понижена ставка. Ранее регулятор допустил, что в 2019-м ставку могут снизить.