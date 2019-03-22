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Экономика ,  
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Центробанк понизил прогноз по инфляции на 2019 год
Центробанк, который в пятницу сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, одновременно понизил свой прогноз инфляции. Регулятор ожидает, что в 2019 году цены вырастут на 4,7–5,2%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Центробанк понизил прогноз инфляции на 2019 год, говорится в сообщении регулятора. Если раньше ЦБ ожидал, что цены в 2019 году вырастут на 5–5,5%, то теперь прогнозирует рост на 4,7–5,2%.

«По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — сообщил ЦБ.

Ранее регулятор ожидал, что в марте-апреле темп роста цен может достичь 5,5–6%. По его первоначальным прогнозам, вклад повышения НДС (с 1 января налог повышен с 18 до 20%) в инфляцию мог составить от 0,6 до 1,5 п.п. По оценке на 18 марта, которую в пятницу привел регулятор в релизе, «перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался». Вклад роста налога в ускорение цен составил 0,6–​0,7 п.п., что соответствует нижней границе прогноза ЦБ.

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В частности, существенную роль в ускорении инфляции сыграли цены на продукты, которые в феврале выросли на 5,9% в годовом выражении (в январе было 5,5%). Однако этот рост «носит во многом восстановительный характер» после замедления роста цен во второй половине 2017 — первой половине 2018 года.

Ускорению инфляции препятствовали динамика потребительского спроса и доходов, укрепление рубля, снижение цен на топливо и отдельные продукты в феврале по отношению к январю. Инфляцию также сдерживали решения ЦБ по повышению ставки в сентябре и декабре прошлого года, отметил регулятор.

«Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить во втором квартале текущего года», — говорится в релизе ЦБ. В пятницу регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Центробанк, инфляция
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