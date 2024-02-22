«Ведомости» сообщили о подготовке штрафов за несоблюдение контрсанкций

Власти готовят законопроект об ответственности за нарушение контрсанкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет об отдельной статье в Кодекс административных правонарушениях

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские власти начали подготовку законопроекта об ответственности за нарушение контрсанкционных мер, курирует эту работу Минюст, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Представитель Минфина рассказал изданию, что речь идет о введении отдельной статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

После начала военной операции на Украине и введения санкций западных стран президент России Владимир Путин подписал ряд указов о специальных мерах: экспортеров обязали репатриировать и продавать валютную выручку, валютные операции в пользу нерезидентов и открытие вкладов в зарубежных банках запретили;

на вывоз иностранной валюты и совершение сделок с акциями и недвижимостью собственников из «недружественных стран» ввели ограничения;

юридических и физических лиц из «недружественных» стран обязали согласовывать сделки с правкомиссией по иностранным инвестициям и использовать счета типа С;

правительство получило право на формирование перечня товаров, запрещенных для ввоза и вывоза из России;

сделки с юридическими и физическими лицами, находящимися в санкционном списке России, запретили;

сделки с долями нерезидентов в стратегических предприятиях, компаниях топливно-энергетического комплекса и банках запретили;

правительству поручили создать оператора проекта «Сахалин-1» вместо американского Exxon;

поставки российской нефти и нефтепродуктов при наличии «потолка цен» в контракте запретили.

Источники «Ведомостей» рассказали, что законопроект об административной ответственности за нарушение президентских указов планировали принять в конце 2023 года, однако в процессе его согласования возникли разногласия.

Одно из них связано со штрафами за невыполнение требований о продаже валютной выручки. В правительстве настаивают на сохранении этого пункта в пакете поправок к КоАП. Комитет Госдумы по госстроительству, курирующий эту инициативу, считает, что мера должна быть отражена только в общем документе об ответственности за нарушение спецмер. Одобрение поправок к КоАПу займет меньше времени, чем обсуждение крупного пакета регулирования ответственности, отмечают «Ведомости».

В феврале комитет Госдумы по госстроительству называл преждевременной идею о штрафах за непроданную валютную выручку. В Центробанке говорили об отсутствии оснований для продления соответствующего обязательства экспортеров. «На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, привлекательность сбережений в рублях повысили ужесточение денежно-кредитной политики в два раза, в том числе рост ключевой ставки до 16%, а также «раскручивание спирали роста на импорт».

Согласно указу «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», в этот перечень вошли 43 группы компаний, которые относятся к отраслям ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Их обязали зачислять на российские счета от 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения, а продавать — 90% от этого объема в течение двух недель, но не менее 50% средств, полученных от каждого экспортного контракта и не позднее 30 дней.