 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

«Ведомости» сообщили о подготовке штрафов за несоблюдение контрсанкций

«Ведомости»: власти готовят проект о штрафах за несоблюдение контрсанкций
Сюжет
Война санкций
Власти готовят законопроект об ответственности за нарушение контрсанкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет об отдельной статье в Кодекс административных правонарушениях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские власти начали подготовку законопроекта об ответственности за нарушение контрсанкционных мер, курирует эту работу Минюст, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Представитель Минфина рассказал изданию, что речь идет о введении отдельной статьи в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

После начала военной операции на Украине и введения санкций западных стран президент России Владимир Путин подписал ряд указов о специальных мерах:

  • экспортеров обязали репатриировать и продавать валютную выручку, валютные операции в пользу нерезидентов и открытие вкладов в зарубежных банках запретили;
  • на вывоз иностранной валюты и совершение сделок с акциями и недвижимостью собственников из «недружественных стран» ввели ограничения;
  • юридических и физических лиц из «недружественных» стран обязали согласовывать сделки с правкомиссией по иностранным инвестициям и использовать счета типа С;
  • правительство получило право на формирование перечня товаров, запрещенных для ввоза и вывоза из России;
  • сделки с юридическими и физическими лицами, находящимися в санкционном списке России, запретили;
  • сделки с долями нерезидентов в стратегических предприятиях, компаниях топливно-энергетического комплекса и банках запретили;
  • правительству поручили создать оператора проекта «Сахалин-1» вместо американского Exxon;
  • поставки российской нефти и нефтепродуктов при наличии «потолка цен» в контракте запретили.

Источники «Ведомостей» рассказали, что законопроект об административной ответственности за нарушение президентских указов планировали принять в конце 2023 года, однако в процессе его согласования возникли разногласия.

Одно из них связано со штрафами за невыполнение требований о продаже валютной выручки.  В правительстве настаивают на сохранении этого пункта в пакете поправок к КоАП. Комитет Госдумы по госстроительству, курирующий эту инициативу, считает, что мера должна быть отражена только в общем документе об ответственности за нарушение спецмер. Одобрение поправок к КоАПу займет меньше времени, чем обсуждение крупного пакета регулирования ответственности, отмечают «Ведомости».

ЦБ не увидел оснований для продления меры о продаже валютной выручки
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК
В феврале комитет Госдумы по госстроительству называл преждевременной идею о штрафах за непроданную валютную выручку. В Центробанке говорили об отсутствии оснований для продления соответствующего обязательства экспортеров. «На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», — отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, привлекательность сбережений в рублях повысили ужесточение денежно-кредитной политики в два раза, в том числе рост ключевой ставки до 16%, а также «раскручивание спирали роста на импорт».

Согласно указу «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», в этот перечень вошли 43 группы компаний, которые относятся к отраслям ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Их обязали зачислять на российские счета от 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения, а продавать — 90% от этого объема в течение двух недель, но не менее 50% средств, полученных от каждого экспортного контракта и не позднее 30 дней.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия правительство Минюст Минфин контрсанкции
Материалы по теме
ЦБ не увидел оснований для продления меры о продаже валютной выручки
Финансы
Путин пообещал «поправить» недочеты при возврате валютной выручки
Экономика
Экспортеры в октябре продали свыше 90% валютной выручки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Российский новичок НХЛ оформил ассистентский хет-трик Спорт, 11:06
В Москве выросла кадастровая стоимость. Как изменится налог на квартиры 11:02
С капитана катера в Санкт-Петербурге взыскали миллион за выбитые зубы Общество, 11:00
Как россиянам открыть банковский счет в Европе в 2024-м: риски и нюансы Pro, 10:52
Медведев предложил лагеря для вредящих России «ждунов» из новых регионов Политика, 10:50
Япония запретила экспорт еще пяти категорий товаров в Россию Политика, 10:49
В США вынесли первый приговор по закону Родченкова Спорт, 10:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
США предостерегли граждан от поездок в Россию после задержания женщины Политика, 10:33
Страховщики рассчитали стоимость ОСАГО для самых доступных машин. Список Авто, 10:24
Акции Polymetal выросли на 15% после опровержения планов по делистингу Инвестиции, 10:23
Токены категории ИИ подорожали после публикации отчета о прибыли NVIDIA Крипто, 10:19
Медведчук заявил о вооружении Украины в нарушение минских соглашений Политика, 10:19
Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина Политика, 10:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:13