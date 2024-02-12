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В Думе сочли преждевременными штрафы за непроданную валютную выручку

В Думе сочли преждевременными штрафы за отказ от продажи валютной выручки
Ранее законопроект включал санкции для должностных лиц в размере 40–50 тыс. руб., для юридических — от 3/4 до одного размера суммы непроданной валютной выручки
Фото: Екатерина Христова / ТАСС
Фото: Екатерина Христова / ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал отмену штрафов для экспортеров за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

Депутаты рассмотрели соответствующую поправку к законопроекту № 475201-8 (об ответственности за нарушение требований законодательства к корпоративным отношениям экономически значимых организаций) на заседании Госдумы перед его рассмотрением во втором чтении.

«Считаем это преждевременным», — заявил первый заместитель председателя комитета Даниил Бессарабов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, существующие меры позволяют обеспечить выполнение этого требования «без принудительной воли государства».

Авторами законопроекта является группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Его внесли в парламент в ноябре, тогда же одобрили в первом чтении.

Согласно первоначальной редакции законопроекта, предлагалось вернуть в КоАП действующие ранее штрафы для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, которую они не продали в установленном порядке. Речь шла о правоотношениях, возникших с 11 октября 2023 года.

Правительство поддержало концепцию инициативы, однако представило несколько замечаний к тексту законопроекта, писали «Ведомости». В частности, предлагалось установить предельный размер штрафов, а также определить ведомство, ответственное за рассмотрение этих дел. В России осуществлением валютного контроля занимаются ФНС, Росфинмониторинг, Центробанк и ФТС, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров. Его действие распространилось на 43 группы компаний, относящихся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, химической и лесной промышленности, а также отраслям топливно-энергетического комплекса. В аппарате правительства уточняли, что экспортеры будут должны в течение 60 дней после получения валютной выручки зачислить не менее 80% от нее на российские счета, после чего в течение двух недель продавать не менее 90% от зачисленной выручки. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

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