Эксперты РЭЦ описали главные тренды в мировой торговле

Аналитики Российского экспортного центра описали изменения, происходящие в глобальной торговле. Речь в том числе о снижении мировой доли экспорта ЕС и США, трансформации товарной структуры торговли, проблемах с морской логистикой

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ; входит в группу ВЭБ.РФ) описали главные тенденции, которые, по их мнению, будут определять мировую торговлю в ближайшие годы. Среди них — смена главных поставщиков на международном рынке, деградация системы правил глобальной торговли и усложнение морских перевозок. Результаты исследования аналитического центра РЭЦ были представлены 21 февраля на вебинаре для экспортеров (РБК следил за трансляцией).

В «значительных изменениях в мировой торговле» в 2022–2023 годах эксперты экспортного института выделили следующие тренды:

накопление дисбалансов;

динамичные изменения в структуре поставщиков на крупнейших рынках;

трансформация товарной структуры торговли;

давление на сложившиеся маршруты торговли;

изменение правил торговли.

«Все эти макротенденции позволяют говорить о том, что в ближайшие годы мир очень сильно поменяется, и в этом изменении есть масса возможностей для нас как страны, как поставщиков на мировые рынки. Но в то же время — и огромное количество рисков», — отметил руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем РЭЦ Георгий Семенов.

Сдвиги в мировом экспорте

Накопление дисбалансов выражается в том, что если в 2013 году дефицит баланса мировой торговли ключевых стран не превышал 2% от их совокупного экспорта, то сейчас этот показатель приблизился к 9%, следует из презентации РЭЦ (это связано с тем, что экспорт развитых стран замедляется, а импорт, напротив, ускоряется). Для последних лет характерно очень сильное увеличение в доле мирового экспорта Китая, также активно развивается экспорт в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, некоторых мусульманских странах.

Западные страны, в частности США, Великобритания, государства Евросоюза, а также Япония и Южная Корея, напротив, снижают долю в мировом экспорте. Абсолютные значения экспорта могут и расти, но это происходит гораздо медленнее, чем среднемировые темпы роста экспорта.

С точки зрения импорта ситуация обратная: стремительнее всего импорт растет в западных странах (США, ЕС), а также в ряде стран глобального Юга, в которых увеличиваются темпы роста ВВП и населения.

В «незападном» мире с точки зрения экспорта сейчас происходят «революционные» изменения, в топ поставщиков за прошедшие пять лет вошли страны, которые раньше были во второй двадцатке, отмечалось на вебинаре. Это, к примеру, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Индия.

В 1990 году мировым лидером по экспорту была Германия (с долей объединенной Германии — более 12% глобального экспорта товаров), а у Китая было тогда менее 2%. По итогам 2022 года доля Китая в мировом экспорте составляет 14,4% (первое место) против 6,7% у Германии (третье место после США), следует из данных UNCTAD. В 2022 году Китай обошел Германию по объемам экспорта автомобилей в штуках, а по итогам 2023 года Китай обогнал и Японию по экспорту автомобилей, выйдя на первое место в мире, согласно данным отраслевых ассоциаций двух стран (таможенные данные свидетельствуют, что Япония удержала первое место в 2023 году).

Отраслевая структура торговли также радикально меняется, говорится в материалах РЭЦ. Если с 2003 по 2020 год машинотехническая продукция стабильно занимала около 40% в мировой торговле, то в 2020–2023 годах ее доля упала до 35–36%. В частности, за последние 20 лет отмечается двукратное сокращение доли летательных аппаратов в мировой торговле, трехкратное сокращение доли автотехники и плавсредств. При этом растет доля электротехнических устройств.

Эксперты РЭЦ прогнозируют увеличение значимости и объемов торговли базовыми товарами и крайне специализированными люксовыми товарами, причем не только для конечного потребления, но и в сегменте g2g — то есть во взаимодействии государства и государства. Рост доли государств в мировой торговле как акторов и участников будет нарастать, полагают они. Примеры таких сделок (с базовыми товарами) — обсуждаемый, по данным бангладешских СМИ, меморандум по закупкам у России Министерством торговли Бангладеш гороха, нута, чечевицы, подсолнечного масла; закупки Китаем риса у Таиланда в рамках межправительственного контракта и т.д.

Торговая статистика России Согласно данным ФТС, стоимостный объем экспорта из России в 2023 году составил $425,1 млрд, что на 28% меньше, чем в 2022 году. Импорт составил $285,1 млрд — почти на 12% больше, чем годом ранее. Российский экспорт в Европу снизился в 2023 году на 68%, до $84,9 млрд, экспорт в страны Америки сократился на 40%, до $12,2 млрд. Доля европейских стран в российском экспорте снизилась с 45% в 2022 году до 20% в 2023-м. Доля Азии в экспорте из России, напротив, выросла — с 49 до 72%, следует из данных ФТС. Практически весь годовой прирост стоимости импорта в Россию был обеспечен за счет роста поставок машинотехнической продукции, отмечается в обзоре «Центра развития» НИУ ВШЭ от 20 февраля.

Проблемы с логистикой и «торговые войны»

Давление на логистические маршруты главным образом обусловлено проблемами в Суэцком канале и Красном море, где из-за атак хуситов стоимость фрахта серьезно выросла.

Кроме того, в Панамском канале из-за засухи может снижаться пропускная способность, что грозит перебоями с поставками товаров. В морях Юго-Восточной Азии возросло число случаев пиратства. Все это говорит о том, что торговые маршруты будут испытывать определенное давление, будут расти стоимость морской торговли и связанные с этим риски, считают в РЭЦ.

Красное море — кратчайший путь из Азии в Европу, через регион проходит более 10% мировой торговли, говорит директор по страхованию компании «Мэйнс страховые брокеры и консультанты» Екатерина Юмашева. Альтернативные маршруты в обход Африки существенно увеличивают сроки доставки — минимум на две недели, а во внутренние порты Средиземного моря — на более существенное время, отмечает она. По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году через Красное море проходило около 10% мировой нефти, перевозимой морским путем, и около 8% сжиженного природного газа.

По словам Юмашевой, общие правила страхования всегда исключают ответственность страховщика по военным рискам, покрытие военных рисков — это дополнительное условие, которое должно быть предусмотрено в договоре страхования. В противном случае убытки не будут компенсированы страховщиком. Неблагоприятная ситуация в Красном море скажется на ценообразовании товаров, уверена Юмашева. «Хотя доля расходов на страхование в общей экономике потребительских продуктов не настолько велика, чтобы было какое-то существенное влияние, но доля транспортных расходов весьма значительна. А из-за изменения маршрутов и роста соответствующих логистических затрат они, по оценкам экспертов, существенно вырастут — более чем на 20–30%», — поясняет она.

Также можно говорить об интенсификации «торговых войн», считают аналитики РЭЦ. Примером может служить информация о намерении США бороться с китайским демпингом при торговле электромобилями, солнечными и литийионными батареями и другими товарами.

«Сложившаяся архитектура правил мировой торговли разрушается», — констатируют в РЭЦ. В частности, аналитики указывают на прекращение работы апелляционного суда ВТО с 2019 года, введение односторонних санкций США в отношении России и Китая. При этом региональные торговые объединения, напротив, развиваются, в частности ЕАЭС, Транстихоокеанское партнерство, БРИКС.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в январском докладе, что объемы мировой торговли товарами и услугами в 2024 году вырастут на 3,3%, в 2025 году — на 3,6% после роста на 0,4% в 2023-м (при исторически среднем — 4,9% роста).