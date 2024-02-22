 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 
Эксклюзив

Эксперты РЭЦ описали главные тренды в мировой торговле

Аналитики РЭЦ: в глобальной торговле нарастают дисбалансы
Аналитики Российского экспортного центра описали изменения, происходящие в глобальной торговле. Речь в том числе о снижении мировой доли экспорта ЕС и США, трансформации товарной структуры торговли, проблемах с морской логистикой
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС
Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Аналитики Российского экспортного центра (РЭЦ; входит в группу ВЭБ.РФ) описали главные тенденции, которые, по их мнению, будут определять мировую торговлю в ближайшие годы. Среди них — смена главных поставщиков на международном рынке, деградация системы правил глобальной торговли и усложнение морских перевозок. Результаты исследования аналитического центра РЭЦ были представлены 21 февраля на вебинаре для экспортеров (РБК следил за трансляцией).

В «значительных изменениях в мировой торговле» в 2022–2023 годах эксперты экспортного института выделили следующие тренды:

  • накопление дисбалансов;
  • динамичные изменения в структуре поставщиков на крупнейших рынках;
  • трансформация товарной структуры торговли;
  • давление на сложившиеся маршруты торговли;
  • изменение правил торговли.

«Все эти макротенденции позволяют говорить о том, что в ближайшие годы мир очень сильно поменяется, и в этом изменении есть масса возможностей для нас как страны, как поставщиков на мировые рынки. Но в то же время — и огромное количество рисков», — отметил руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем РЭЦ Георгий Семенов.

Сдвиги в мировом экспорте

Накопление дисбалансов выражается в том, что если в 2013 году дефицит баланса мировой торговли ключевых стран не превышал 2% от их совокупного экспорта, то сейчас этот показатель приблизился к 9%, следует из презентации РЭЦ (это связано с тем, что экспорт развитых стран замедляется, а импорт, напротив, ускоряется). Для последних лет характерно очень сильное увеличение в доле мирового экспорта Китая, также активно развивается экспорт в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, некоторых мусульманских странах.

Западные страны, в частности США, Великобритания, государства Евросоюза, а также Япония и Южная Корея, напротив, снижают долю в мировом экспорте. Абсолютные значения экспорта могут и расти, но это происходит гораздо медленнее, чем среднемировые темпы роста экспорта.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В США раскрыли основную статью импорта из России
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

С точки зрения импорта ситуация обратная: стремительнее всего импорт растет в западных странах (США, ЕС), а также в ряде стран глобального Юга, в которых увеличиваются темпы роста ВВП и населения.

В «незападном» мире с точки зрения экспорта сейчас происходят «революционные» изменения, в топ поставщиков за прошедшие пять лет вошли страны, которые раньше были во второй двадцатке, отмечалось на вебинаре. Это, к примеру, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Индия.

В 1990 году мировым лидером по экспорту была Германия (с долей объединенной Германии — более 12% глобального экспорта товаров), а у Китая было тогда менее 2%. По итогам 2022 года доля Китая в мировом экспорте составляет 14,4% (первое место) против 6,7% у Германии (третье место после США), следует из данных UNCTAD. В 2022 году Китай обошел Германию по объемам экспорта автомобилей в штуках, а по итогам 2023 года Китай обогнал и Японию по экспорту автомобилей, выйдя на первое место в мире, согласно данным отраслевых ассоциаций двух стран (таможенные данные свидетельствуют, что Япония удержала первое место в 2023 году).

Отраслевая структура торговли также радикально меняется, говорится в материалах РЭЦ. Если с 2003 по 2020 год машинотехническая продукция стабильно занимала около 40% в мировой торговле, то в 2020–2023 годах ее доля упала до 35–36%. В частности, за последние 20 лет отмечается двукратное сокращение доли летательных аппаратов в мировой торговле, трехкратное сокращение доли автотехники и плавсредств. При этом растет доля электротехнических устройств.

Эксперты РЭЦ прогнозируют увеличение значимости и объемов торговли базовыми товарами и крайне специализированными люксовыми товарами, причем не только для конечного потребления, но и в сегменте g2g — то есть во взаимодействии государства и государства. Рост доли государств в мировой торговле как акторов и участников будет нарастать, полагают они. Примеры таких сделок (с базовыми товарами) — обсуждаемый, по данным бангладешских СМИ, меморандум по закупкам у России Министерством торговли Бангладеш гороха, нута, чечевицы, подсолнечного масла; закупки Китаем риса у Таиланда в рамках межправительственного контракта и т.д.

Торговая статистика России

Согласно данным ФТС, стоимостный объем экспорта из России в 2023 году составил $425,1 млрд, что на 28% меньше, чем в 2022 году. Импорт составил $285,1 млрд — почти на 12% больше, чем годом ранее.

Российский экспорт в Европу снизился в 2023 году на 68%, до $84,9 млрд, экспорт в страны Америки сократился на 40%, до $12,2 млрд. Доля европейских стран в российском экспорте снизилась с 45% в 2022 году до 20% в 2023-м. Доля Азии в экспорте из России, напротив, выросла — с 49 до 72%, следует из данных ФТС.

Практически весь годовой прирост стоимости импорта в Россию был обеспечен за счет роста поставок машинотехнической продукции, отмечается в обзоре «Центра развития» НИУ ВШЭ от 20 февраля.

Проблемы с логистикой и «торговые войны»

Давление на логистические маршруты главным образом обусловлено проблемами в Суэцком канале и Красном море, где из-за атак хуситов стоимость фрахта серьезно выросла.

Кроме того, в Панамском канале из-за засухи может снижаться пропускная способность, что грозит перебоями с поставками товаров. В морях Юго-Восточной Азии возросло число случаев пиратства. Все это говорит о том, что торговые маршруты будут испытывать определенное давление, будут расти стоимость морской торговли и связанные с этим риски, считают в РЭЦ.

Красное море — кратчайший путь из Азии в Европу, через регион проходит более 10% мировой торговли, говорит директор по страхованию компании «Мэйнс страховые брокеры и консультанты» Екатерина Юмашева. Альтернативные маршруты в обход Африки существенно увеличивают сроки доставки — минимум на две недели, а во внутренние порты Средиземного моря — на более существенное время, отмечает она. По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году через Красное море проходило около 10% мировой нефти, перевозимой морским путем, и около 8% сжиженного природного газа.

США ввели санкции против хуситов
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

По словам Юмашевой, общие правила страхования всегда исключают ответственность страховщика по военным рискам, покрытие военных рисков — это дополнительное условие, которое должно быть предусмотрено в договоре страхования. В противном случае убытки не будут компенсированы страховщиком. Неблагоприятная ситуация в Красном море скажется на ценообразовании товаров, уверена Юмашева. «Хотя доля расходов на страхование в общей экономике потребительских продуктов не настолько велика, чтобы было какое-то существенное влияние, но доля транспортных расходов весьма значительна. А из-за изменения маршрутов и роста соответствующих логистических затрат они, по оценкам экспертов, существенно вырастут — более чем на 20–30%», — поясняет она.

Также можно говорить об интенсификации «торговых войн», считают аналитики РЭЦ. Примером может служить информация о намерении США бороться с китайским демпингом при торговле электромобилями, солнечными и литийионными батареями и другими товарами.

«Сложившаяся архитектура правил мировой торговли разрушается», — констатируют в РЭЦ. В частности, аналитики указывают на прекращение работы апелляционного суда ВТО с 2019 года, введение односторонних санкций США в отношении России и Китая. При этом региональные торговые объединения, напротив, развиваются, в частности ЕАЭС, Транстихоокеанское партнерство, БРИКС.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в январском докладе, что объемы мировой торговли товарами и услугами в 2024 году вырастут на 3,3%, в 2025 году — на 3,6% после роста на 0,4% в 2023-м (при исторически среднем — 4,9% роста).

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
При участии
Иван Ткачёв
экспорт импорт товаров мировая торговля
Материалы по теме
ФТС оценила доходы бюджета от курсовых экспортных пошлин
Экономика
ФТС раскрыла объем внешней торговли России в 2023 году
Экономика
ЕС закупил у России почти на €30 млрд нефти и газа в прошлом году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении нелегальной шахты Общество, 08:04
Иск ОСК на ₽37 млрд к финской верфи оказался связан с Невским заводом Бизнес, 08:00
На Тайвань прибыла делегация конгресса США Политика, 07:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Минобороны cообщило о перехвате дрона и ракеты в двух областях Политика, 07:27
Эксперты признали законной конфискацию активов России на Западе Политика, 07:20
Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили Политика, 07:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты РЭЦ описали главные тренды в мировой торговле Экономика, 07:00
В Китае автобус упал в канал после столкновения судна с опорой моста Общество, 06:46
Ученые выяснили, как поют горбатые киты Технологии и медиа, 06:25
Эксперты рассказали о мошенниках, звонящих от имени сотрудников МФЦ Технологии и медиа, 06:00
Швейцария отчиталась о борьбе с нарушениями антироссийских санкций Политика, 05:44
Маск тайно посетил Белый дом в 2023 году впервые за президентство Байдена Политика, 05:29
NYT узнала о неуверенности США насчет ядерного оружия России в космосе Политика, 05:03