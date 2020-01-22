Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
Глава МВФ и премьер-министр Украины обменялись фразами на русском языке Общество, 21:05 Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram Технологии и медиа, 21:00 Путин пообещал не оставлять без работы Мединского Политика, 20:50 «Рубин» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Спорт, 20:40 В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП Общество, 20:29 ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны Технологии и медиа, 20:29 Орешкин поспорил с Браудером о будущем России Экономика, 20:19 В Перми задержали сотрудника МЧС после гибели людей в мини-отеле Общество, 20:10 Россия впервые выиграла медальный зачет зимних юношеских Олимпийских игр Спорт, 20:09 У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус Общество, 20:07 Умер заслуженный артист России Данила Перов Общество, 20:03 РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов Экономика, 19:55 Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства Общество, 19:45 В Шереметьево ответили на сообщения о пассажире с коронавирусом Общество, 19:29
Экономика ,  
0 

Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Инвестор Билл Браудер традиционно задал вопрос представителям России в Давосе, напомнил о коррупции и усомнился в позитивных изменениях. Россию ждет «однозначно позитивное» будущее, ответил ему Максим Орешкин
Билл Браудер (Фото: Joe Buglewicz / Bloomberg)

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России. По мнению экс-министра, оно будет «однозначно позитивным». РБК следил за трансляцией дискуссии.

На сессии «Россия: стратегический прогноз» Браудер задал вопрос представителям России — Орешкину и главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву. Он заявил, что в России процветает коррупция и существует давление на бизнес, в связи с чем «нарисованная» российскими чиновниками картина перспектив экономики страны кажется ему излишне оптимистичной. Он добавил, что убийство аудитора Сергея Магнитского «скрывается» государством, а сейчас возбуждено уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Это произойдет. Российское будущее будет однозначно позитивным, Билл», — ответил ему Орешкин. Он добавил, что не входил в правительство России в то время, когда разворачивалось дело Магнитского.

Он отметил, что сейчас в российскую экономику «миллиарды долларов поступают в виде инвестиций». «Есть разные точки зрения на этот вопрос. Я лично не знаю, кто прав, но реальность такова, что больше денег поступает в Россию. И эти люди (инвесторы. — РБК) однозначно умеют считать деньги», — подчеркнул экс-министр.

Дмитриев в свою очередь заметил, что, хоть он и управляет государственным фондом, он был одним из тех, кто заявил о поддержке инвестфонда Baring Vostok. Он призвал западное сообщество быть более реалистичным по отношению к России, «вместо того чтобы помещать Россию в черный ящик», замечать положительные моменты. В качестве примера он привел тот факт, что Майкл Калви был переведен из СИЗО под домашний арест. «Мы надеемся, что этот вопрос (дело Baring Vostok. — РБК) будет решен позитивным путем», — заключил глава РФПИ.

По версии следствия, Калви, чей фонд Baring Vostok был основным акционером банка «Восточный», убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Бумаги IFTG, как считает следствие, стоили 600 тыс. руб. Обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). Помимо Калви по уголовному делу проходят топ-менеджеры фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль (находится под домашним арестом), Иван Зюзин и Ваган Абгарян (находятся в СИЗО), бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов (оба под домашним арестом), экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров (также в СИЗО).

Браудер в Давосе

Браудер — завсегдатай российской сессии в Давосе. В 2018 году он, задавая вопрос из зала, заявил, что государство и правительство «настаивают на том, чтобы покрывать людей из процесса Магнитского и не осуждать их», и напомнил, что пять стран ввели санкции по «списку Магнитского». Аркадий Дворкович, который был тогда вице-премьером, отметил, что представители российской власти слышат такой вопрос на Давосе каждый год и неоднократно на него отвечали. Он добавил, что не работает в спецслужбах и не может дать разъяснений по конкретному делу.

В 2015 году Браудер в Давосе задал вопрос, почему никто до сих пор не наказан за смерть Магнитского. Тогдашний первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ответ заявил: «Если в смерти Магнитского виновны люди, которых не провели через надлежащую процедуру судопроизводства, не наказали, — это безобразие, это плохо».

В день начала форума в этом году швейцарские СМИ сообщили, что в августе 2019 года в Давосе во время проверки документов были задержаны два россиянина. Уточнялось, что один из них представился сантехником, однако, как и второй задержанный, предъявил российский дипломатический паспорт. По данным СМИ, россиян заподозрили в шпионаже, высказывалась версия, что они могли планировать установку подслушивающих устройств на Всемирном экономическом форуме или взлом компьютерных сетей. Браудер предположил у себя в Twitter, что именно он был целью возможной операции российских спецслужб в Швейцарии. По его словам, об этом ему сообщили сотрудники швейцарских правоохранительных органов.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов на сумму 4 млрд руб. и постановил взыскать с него и его делового партнера Ивана Черкасова в общей сложности 4,2 млрд руб. Также суд запретил Браудеру заниматься бизнесом в России в течение трех лет.

В 2013 году Браудера заочно осудили в России на девять лет заключения по делу о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. В рамках этого дела в 2008 году арестовали аудитора фонда Hermitage Capital, юриста Сергея Магнитского, который позже скончался в СИЗО. Браудер настаивал, что причиной ареста Магнитского стало то, что он раскрыл схему вывода средств из российского бюджета. Часть лиц, причастных, по мнению Браудера, к смерти юриста, были включены в санкционный «список Магнитского». Им запретили въезд в США, их активы в этой стране были заморожены.

Автор: Анна Гальчева
Теги: форум в Давосе, Максим Орешкин, РФПИ, Уильм Браудер
Материалы по теме
В посольстве отреагировали на сообщения о «российских шпионах» в Давосе
Политика
Reuters узнал о новом запросе России в Интерпол на арест Браудера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter