Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Инвестор Билл Браудер традиционно задал вопрос представителям России в Давосе, напомнил о коррупции и усомнился в позитивных изменениях. Россию ждет «однозначно позитивное» будущее, ответил ему Максим Орешкин

Билл Браудер (Фото: Joe Buglewicz / Bloomberg)

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России. По мнению экс-министра, оно будет «однозначно позитивным». РБК следил за трансляцией дискуссии.

На сессии «Россия: стратегический прогноз» Браудер задал вопрос представителям России — Орешкину и главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву. Он заявил, что в России процветает коррупция и существует давление на бизнес, в связи с чем «нарисованная» российскими чиновниками картина перспектив экономики страны кажется ему излишне оптимистичной. Он добавил, что убийство аудитора Сергея Магнитского «скрывается» государством, а сейчас возбуждено уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Это произойдет. Российское будущее будет однозначно позитивным, Билл», — ответил ему Орешкин. Он добавил, что не входил в правительство России в то время, когда разворачивалось дело Магнитского.

Он отметил, что сейчас в российскую экономику «миллиарды долларов поступают в виде инвестиций». «Есть разные точки зрения на этот вопрос. Я лично не знаю, кто прав, но реальность такова, что больше денег поступает в Россию. И эти люди (инвесторы. — РБК) однозначно умеют считать деньги», — подчеркнул экс-министр.

Дмитриев в свою очередь заметил, что, хоть он и управляет государственным фондом, он был одним из тех, кто заявил о поддержке инвестфонда Baring Vostok. Он призвал западное сообщество быть более реалистичным по отношению к России, «вместо того чтобы помещать Россию в черный ящик», замечать положительные моменты. В качестве примера он привел тот факт, что Майкл Калви был переведен из СИЗО под домашний арест. «Мы надеемся, что этот вопрос (дело Baring Vostok. — РБК) будет решен позитивным путем», — заключил глава РФПИ.