Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба проекта, который контролируется оператором Gascade.

В сообщении сказано, что трубопровод длиной 480 км прошел технические испытания и в январе следующего года будет введен в эксплуатацию. Он соединяет станцию в Любмине на севере Германии и с компрессорным терминалом в Дойчнойдорфе в Саксонии.

Сейчас там идут работы по просушке газопровода. Строительство второй нитки Eugal должно быть завершено до конца 2020 года, после чего она будет также введена в эксплуатацию.

30 октября Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу страны на дне Балтийского моря.

Дания была последняя страна, которая согласовала строительство трубопровода. Оператор строительства Nord Stram 2 ждал разрешения властей 2,5 года. Из трех предложенных вариантов Дания выбрала самый короткий маршрут: газопровод обогнет остров Борнхольм с юго-востока.