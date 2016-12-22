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Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель
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Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель
Экономика, 12:03
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Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель
По данным ЦБ, в этой ситуации показатели инфляции могут стать двузначными. Впрочем, такой всплеск будет краткосрочным, а сам сценарий развития событий Набиуллина называет маловероятным
Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала три прогнозных сценария денежно-кредитной политики. Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарии годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5–5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.

Причиной ускорения инфляции, по словам Набиуллиной, станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС. Последнее, по оценке ЦБ, увеличит инфляцию примерно на 1 процентный пункт (п.п.), в зависимости от конкретной ситуации вклад повышения НДС в рост инфляции может составить 0,6–1,5 п.п. Согласно базовому сценарию, рост ВВП в 2019 году может замедлиться до 1,1–1,7%.

Сценарий с неизменными ценами на нефть предполагает их сохранение на среднегодовом уровне в $75 за баррель. «При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти, — сказала глава ЦБ. — Траектория инфляции в этом сценарии близка к базовому сценарию — в 2019 году такая же, хотя темпы роста ВВП будут несколько выше в 2019 году — 1,5–2%».

Также ЦБ предусмотрел рисковый сценарий, при котором произойдет значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а цены на нефть упадут до $35 за баррель.

«Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае», — пояснила глава ЦБ.

Согласно рисковому сценарию, в 2019 году в России вероятна рецессия экономики, но уже в 2020 году экономика перейдет к росту, а в 2021 году темпы роста будут сопоставимы с уровнем базового сценария. «Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект, и у нас есть инструменты, чтобы с этим справиться», — заявила глава ЦБ.

Накануне, 20 ноября, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева также рассказала о наличии у регулятора «набора инструментов», способных «сглаживать» последствия внешних шоков, в том числе введения санкций.

В начале ноября Набиуллина предупредила о возможности небольшого повышения ключевой ставки ЦБ, целью которого глава регулятора назвала противодействие внешнему давлению на экономику России.

«Хотела бы особенно подчеркнуть, что мы живем в условиях серьезного внешнего давления. Наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки», — заявила Набиуллина.

​Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение о повышении ключевой ставки, намечено на 14 декабря.

Авторы: Анна Михеева, Евгений Калюков.
Теги: Эльвира Набиуллина , ЦБ , инфляция
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