Новак допустил продление кооперации ОПЕК+ на 2019 год

Министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что нет условий переговоров по заморозке добычи в рамках ОПЕК+ на будущие годы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Таких условий нет. У нас есть понимание, что нам надо принимать взвешенные решения», — сказал он.

Новак добавил, что сейчас никаких критериев этого решения нет. Он отметил, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация, чтобы к началу декабря более точно представлять ее и прогноз на зимний период. По словам Новака, кооперацию в рамках ОПЕК+ необходимо продолжить после 2018 года. Она будет обсуждаться на министерской встрече 6 декабря для того, чтобы сформировать договоренности в виде документа.

С октября цены на нефть упали на $20. Одной из причин стала рекордная добыча нефти в США, России и Саудовской Аравии. Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявил, что в 2019 году необходимо снизить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от показателей октября. Он добавил, что в декабре Саудовскя Аравия планирует сократить добычу из-за падающего спроса. По словам министра, главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ договорились делать все для того, чтобы сбалансировать рынок о остановить падение цен.