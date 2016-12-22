ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,61 EUR Нал. 75,95 74,74 USD Бирж. 66,02 +0,04 EUR Бирж. 75,32 -0,03 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 5474,40 -191,90 IMOEX 2378,53 +0,25% RTSI 1134,47 -0,04% Brent 67,25 -1,22% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Новак допустил продление кооперации ОПЕК+ на 2019 год
Лента новостей
Билет во все концы: зачем «Туту.ру» решилась на редизайн 09:54, Свое дело Медведев предложил помощь пострадавшему от шторма Вьетнаму 09:48, Политика ЦБ наказал «Юнистрим» ограничением обмена валюты 09:40, Бизнес СМИ узнали о задержании главного тренера ФК «Енисей» пьяным за рулем 09:34, Общество Пять главных причин закрытия кофеен 09:28, Потребрынок  До 600 рублей в час: что будет с платной парковкой в Москве 09:24, Авто «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 09:23, РБК и Volkswagen Угроза фрагментации: добьется ли мировое сообщество безопасности Сети 09:16, Мнение На Камчатке мужчина с обрезом попытался зайти в здание правительства 08:57, Общество Астана назвала сроки проведения новых переговоров по Сирии 08:52, Политика ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей в 2017 году подлодки San Juan 08:32, Общество Расходы американцев в кафе и магазинах выросли: кто на этом заработает 08:25, Quote Власти увеличили размер пособия по беременности и родам 08:23, Общество Правительство урезало квоту на временное проживание иностранцев 08:15, Общество Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 08:10, РБК и Мир Бывший партнер Усманова решил консолидировать рынок наружной рекламы 08:01, Технологии и медиа Правительство предложило ИТ-компаниям брать кредиты вдвое дешевле 07:30, Финансы Boeing 777 экстренно вернулся в Сингапур после падения давления в салоне 07:26, Общество Путин посетит съезд «Единой России» на фоне падения ее рейтингов 07:10, Политика РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов 06:57, Общество Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 06:56, РБК Стиль и Lancome СМИ узнали о гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края 06:38, Общество Россияне назвали самый опасный вид транспорта 06:24, Общество В ДТП в центре Санкт-Петербурга погибли два человека 05:44, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 05:30, РБК и Toyo Власти выделят Росгвардии 2 млрд руб. на закупку у автозаводов Дерипаски 05:12, Бизнес «Известия» узнали о поддержке Минздравом предложения акциза на колбасу 05:06, Общество В США умер графический дизайнер фильмов Стэнли Кубрика 04:13, Общество
Новак допустил продление кооперации ОПЕК+ на 2019 год
Экономика, 09:55
0
Новак допустил продление кооперации ОПЕК+ на 2019 год

Министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что нет условий переговоров по заморозке добычи в рамках ОПЕК+ на будущие годы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Таких условий нет. У нас есть понимание, что нам надо принимать взвешенные решения», — сказал он.

Новак добавил, что сейчас никаких критериев этого решения нет. Он отметил, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация, чтобы к началу декабря более точно представлять ее и прогноз на зимний период. По словам Новака, кооперацию в рамках ОПЕК+ необходимо продолжить после 2018 года. Она будет обсуждаться на министерской встрече 6 декабря для того, чтобы сформировать договоренности в виде документа.

Отвязались от нефти: как падение цен повлияет на экономику России
Экономика

С октября цены на нефть упали на $20. Одной из причин стала рекордная добыча нефти в США, России и Саудовской Аравии. Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявил, что в 2019 году необходимо снизить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от показателей октября. Он добавил, что в декабре Саудовскя Аравия планирует сократить добычу из-за падающего спроса. По словам министра, главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ договорились делать все для того, чтобы сбалансировать рынок о остановить падение цен.

Теги: Александр Новак , ОПЕК+
Главное
Правительство предложило ИТ-компаниям брать кредиты вдвое дешевле Финансы
Материалы по теме
В Саудовской Аравии изучат перспективы будущего после распада ОПЕК Экономика
Эр-Рияд заявил о необходимости снизить добычу нефти на 1 млн барр. в день Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter