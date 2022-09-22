Мишустин пообещал с 1 января ввести пособие для семей с низкими доходами

Несколько видов государственной поддержки семей с низкими доходами заменят единым «универсальным пособием», а выплачивать его начнут с 1 января 2023 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Максим Шеметов / Reuters

С 1 января 2023 года правительство введет универсальное пособие для семей с низкими доходами. объявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Стенограмма опубликована на правительственном сайте.

«[Пособие] объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до 17. Будет оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности», — пояснил Мишустин.

Чтобы оформить это универсальное пособие, нужно будет подать одно заявление на портале госуслуг, в МФЦ или Фонде социального страхования, дополнительные подтверждающие документы не потребуются.

На выплату универсального пособия в 2023 году планируется направить 520,8 млрд руб., следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2023-2025 годы (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, близкие к правительству). В 2024 и 2025 годах эта сумма увеличится до 1,185 трлн руб. и 1,285 трлн руб. соответственно.

Перечисленные Мишустиным выплаты предназначены для семей с низкими доходами. Чтобы их получить, сейчас нужно подавать отдельные заявления в клиентскую службу Пенсионного фонда или в МФЦ.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается беременным, которые встали на учет в первые 12 недель срока, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Средний размер пособия — 5650 руб.

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Ежемесячные пособия на первого и второго ребенка с рождения и до трех лет распространяются на семьи с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена. Право на выплату имеют семьи, где первый или второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года.

Выплаты на детей с трех до семи лет распространяются на родителей, чей среднедушевой доход не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе, а все взрослые члены семьи должны иметь доход от работы или уважительную причину не работать. Прожиточный минимум для детей каждый регион устанавливает самостоятельно. В среднем по стране он составляет 11–12 тыс. руб. Точный размер выплаты для региона можно узнать при заполнении заявления.

Пособие для семей с детьми от восьми до 17 лет также предназначены семьям с низкими доходами. С марта прошлого года его размер варьируется и зависит от уровня благосостояния семьи.