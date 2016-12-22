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По Северному морскому пути успешно прошел первый контейнеровоз
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По Северному морскому пути успешно прошел первый контейнеровоз
Общество, 20:38
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По Северному морскому пути успешно прошел первый контейнеровоз
Судно такого типа впервые совершило переход по Северному морскому пути вдоль берегов России. В компании Maersk заявляли, что таким образом изучают коммерческий потенциал маршрута через Северный ледовитый океан
Контейнеровоз Venta Maersk (Фото: Юрий Мальцев / Reuters)

Контейнеровоз датской компании Maersk успешно завершил прохождение российской части Северного морского пути (СМП), сообщает The Independent со ссылкой на письмо Maersk.

В электронном письме The Independent компания подтвердила успех «разового пробного прохода» по СМП, отметив, что судну «по мере необходимости» оказывали помощь ледоколы​.

«Пробный проход позволит нам изучить оперативную возможность контейнерных перевозок по Северному морскому пути и собрать данные», — цитирует газета представителя пресс-службы Maersk. «В настоящее время мы не рассматриваем Северный морской путь как коммерческую альтернативу нашей существующей сети», — добавили в компании.

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​Контейнеровоз Venta Maersk, вместимость которого составляет 3,6 тыс. стандартных контейнеров, вышел из южнокорейского порта Пусан 28 августа. Согласно данным ресурса Vesselfinder, отслеживающего перемещения судов, сейчас Venta Maersk идет вдоль берегов Норвегии. Venta Maersk везет российскую рыбу и электронику из Южной Кореи, товары предназначены в том числе и для европейских потребителей, отмечает The Independent.

Ожидается, что часть груза контейнеровоз доставит в порт Бремерхавен в Германии, а затем завершит свой маршрут в порту Санкт-Петербурга. Его прибытие ожидается в конце следующей недели.

Задачей рейса должна стать проверка возможности использовать путь, который проходит в водах российской Арктики, в качестве альтернативы торговому пути из Азии в Европу, проходящему через Суэцкий канал.

Разрешение на плавание датского грузового судна было выдано администрацией Северного морского пути (организация, подведомственная Федеральному агентству морского и речного транспорта) 24 июля.

За 2017 год через Суэцкий канал было перевезено 1,041 млрд т грузов. Это в 5 тыс. раз больше, чем прошло по Северному морскому пути (194 тыс. т).

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Maersk , контейнеровоз , Северный морской путь
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