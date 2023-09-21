Предприятия сообщили о резком замедлении роста отпускных цен

Промышленность в сентябре резко замедлила повышение отпускных цен, показал опрос Института Гайдара. Его эксперты назвали это «первым успехом» в борьбе ЦБ с инфляцией. Сам ЦБ пока не видит позитивной динамики в ценах предприятий

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В сентябре произошло резкое замедление роста отпускных цен промышленных предприятий по сравнению с августом, показал регулярный опрос, проведенный лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара. Результаты анкетирования промышленников выявили существенное снижение баланса оценок фактических изменений цен — с плюс 24 до плюс 10 пунктов. Показатель представляет собой разницу между теми, кто указал на рост цен, и теми, кто указал на снижение.

«Сентябрьское замедление роста отпускных цен предприятий вполне можно считать первым успехом борьбы регулятора с очередной волной российской инфляции», — говорится в обзоре с результатами опроса (есть у РБК).

ЦБ с середины лета ужесточал денежно-кредитную политику, в августе он внепланово поднял ставку сразу с 8,5 до 12%, а на последнем заседании совета директоров 15 сентября повысил ее до 13% годовых. Решение было принято на фоне высокого инфляционного давления, в том числе из-за влияния валютного курса, объяснили в Центробанке. Летом рубль преодолевал отметку 100 руб. за доллар.

Также ЦБ в сентябре ухудшил прогноз по инфляции на 2023 год до 6–7% (с 5–6,5%). Предполагается, что под влиянием мер денежно-кредитной политики вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% удастся к концу следующего года.

Прогноз по инфляции ухудшило и Минэкономразвития. Ведомство ожидает уровень 7,5% на конец текущего года. В апреле прогнозировался показатель 5,3%.

Что происходит с ценами предприятий

Изменения отпускных цен предприятий на основе опросов отслеживается также в мониторинге ЦБ. Как показали сентябрьские результаты мониторинга, рост цен на продукцию и услуги предприятий ускорился (рост отпускных цен большинство предприятий объяснило изменением курса рубля). Индекс баланса текущих оценок цен вырос до 20,8 пункта (в августовском докладе было 15,6 пункта). Однако ЦБ для сентябрьского доклада просил предприятия оценить августовскую динамику, говорит руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло, тогда как в опросе его лаборатории уже отражена динамика в сентябре. По его словам, августовский опрос Института Гайдара тоже показывал ускорение фактического роста отпускных цен.

В отличие от опросов Института Гайдара в мониторинге ЦБ участвуют не только предприятия промышленности, но и других видов экономической деятельности, включая торговлю, услуги, транспорт. Отличается и численность выборки: в анкетировании для института участвует около 1 тыс. промышленных компаний, а в опросах ЦБ — около 14 тыс. предприятий из разных отраслей.

Кроме того, как следует из мониторинга Центробанка, в сентябре выросли ценовые ожидания предприятий (растут третий месяц подряд). Роста цен ждут все отрасли, кроме добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и торговли автотранспортными средствами.

Помимо этого предприятия отмечали ускорения роста издержек в сентябре. Причем наиболее заметно оно происходило у предприятий добычи полезных ископаемых. «Основной причиной послужило удорожание сырья, материалов и комплектующих из-за ослабления рубля, а также существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов и увеличение логистических издержек», — говорится в мониторинге ЦБ.

«По замерам ценовых ожиданий предприятий всех отраслей экономики, который проводит Банк России, в сентябре они продолжили повышаться», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ, добавив, что пока в оперативных показателях роста потребительских цен замедления регулятор не видит. «Однако под влиянием повышения ключевой ставки Банк России ожидает постепенного снижения текущего ценового давления. По итогам 2023 года инфляция составит, по прогнозу, 6–7%, а в следующем году снизится до 4%», — подчеркнули в ЦБ.

Статистика индекса цен производителей, выводимая Росстатом, содержит данные за август (опубликована 20 сентября, сентябрьская оценка будет в октябре). По предварительной оценке ведомства, цены производителей промышленных товаров в августе выросли на 4,4% по сравнению с июлем. Больше всего — в добыче полезных ископаемых (на 12,8%), особенно сильно — в добыче нефти и газа. Обрабатывающие производства продемонстрировали рост цен на 2,5%, наиболее сильно он заметен в производстве кокса и нефтепродуктов.

Ускорение темпов роста цен на продукцию предприятий зафиксировал в августе и индекс деловой активности в российском секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global. Темпы инфляции в последний месяц лета стали самыми быстрыми за последние 16 месяцев, отмечается в обзоре. В нем также говорится, что производители столкнулись с ростом издержек на фоне ослабления рубля. В частности, подорожание сырья в течение месяца отметили 59% респондентов.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Влияние на инфляцию

Пока рано говорить об успехах в борьбе с инфляцией, считают опрошенные РБК эксперты. Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников полагает, что в российской экономике первоочередным каналом снижения инфляции является потребительский сектор, в частности, за счет сужения спроса на фоне дорожающего кредитования. «А до промышленности влияние мер денежно-кредитной политики доходит медленнее, ведь у предприятий есть запасы продукции, уже заключенные контракты», — отмечает он. По оценке эксперта, данных опросов за один месяц недостаточно для выявления тенденции. Плюс даже при высокой репрезентативности выборки у опросов могут быть ошибки, добавил Сальников.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова также не спешит делать выводы о том, что ужесточение денежно-кредитной политики уже влияет на снижение инфляционного давления. «Влияние монетарных решений на инфляцию в большей степени ожидается в конце сентября — начале октября. Важно, чтобы фискальные власти контролировали расходы бюджета и не перешли к стимулирующей политике (накануне выборов). При этом важным фактором в снижении инфляции будет поддержание стабильности курса», — говорит она.

Индекс цен производителей в целом гораздо более волатильный показатель, чем индекс потребительских цен, поэтому делать выводы на основе его краткосрочного замедления преждевременно, согласна она с Сальниковым.