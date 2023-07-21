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Госдума приняла закон о налоге для работающих из-за границы

Госдума приняла закон о налоге для работающих из-за границы, удаленщиков и фрилансеров
Депутаты в окончательном чтении одобрили поправки, по которым для сотрудников российских компаний, работающих удаленно, устанавливается ставка НДФЛ 13 или 15% независимо от налогового резидентства
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке налога на доходы физического лица (НДФЛ) для сотрудников, работающих на российские компании дистанционно как внутри страны, так и за ее пределами. Он устанавливает для них единую ставку НДФЛ 13–15%.

Подготовленный правительством законопроект внесен в нижнюю палату парламента в конце мая. Он подразумевает, что нововведения для штатных сотрудников, работающих удаленно, начнут действовать с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го. По ставке 15% будут облагаться доходы свыше 5 млн руб. в год.

Для уплаты налога необходимо будет соблюдение как минимум одного из условий: получатель дохода — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке; средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России.

Сейчас резиденты платят НДФЛ по ставке 13 или 15% с доходов от российских и иностранных источников, а нерезиденты — 30% с доходов от источников в России. С иностранных источников нерезиденты не должны платить налог в России, но могут быть обязаны платить в иностранном государстве пребывания. Налоговое резидентство России теряется, если плательщик находится за границей 183 дня и более в течение календарного года.

Замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что, если налогоплательщик работает с российской организацией, та сама определяет ставку налога в зависимости от конкретной ситуации. При этом компания во многих случаях не может проверить, выступает ли налогоплательщик резидентом или нет. «Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила», — объяснял он решение установить ставку 13 и 15% НДФЛ для сотрудников, работающих на российские компании из-за рубежа, даже при утрате налогового резидентства.

Замглавы Минфина отметил, что мера призвана упростить механизм администрирования для налоговых агентов.

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В апреле кабмин внес в Госдуму поправки, по которым фрилансеры, работающие из-за границы на российские компании по договорам ГПХ, должны будут платить 30% НДФЛ. Речь идет о тех фрилансерах, кто перешел в статус нерезидентов. Однако позднее проект отозвали для уточнений.

Теги
удаленная работа НДФЛ налогооблажение Госдума
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