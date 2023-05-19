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Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов

Минтруд: к 2039 году экономике России потребуется 2,5 млн новых специалистов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

К 2030 году потребности экономики России возрастут еще на 2,5 млн специалистов, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в 1 млн работников, а к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, еще 2,5 млн занятых», — цитирует министра ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество зарегистрированных безработных с начала мая снизилось на 1,8 тысячи человек.

«Это на 40 тысяч меньше, чем в начале года. Количество вакансий на портале «Работа России» составляет 1,5 миллиона предложений для соискателей», — сказала вице-премьер,

При этом в простое сейчас находятся 26 тыс. человек, что на 57 тыс. меньше, чем в начале года.

В ноябре 2022 года РБК опросил экспертов о ситуации на рынке труда. Большинство из них считают, что экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецоперации на Украине и западных санкций, формирует новые тенденции на российском рынке труда.

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По их мнению, в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость. В то же время вырастет конкуренция за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров. А государство и аффилированные с ним структуры будут расширять экспансию в экономике и станут самыми востребованными работодателями, утверждают специалисты.

«Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Если говорить о конкретных специальностях, усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», — предсказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

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