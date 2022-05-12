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FT узнала стоимость отказа ЕС от российских энергоносителей

Ускоренный отказ ЕС от российских энергоносителей обойдется дополнительно в €195 млрд
Ускоренный переход на чистые источники энергии и, соответственно, более быстрый отказ от российских поставок энергоносителей обойдется ЕС в лишние €195 млрд, подсчитала Еврокомиссия
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

ЕС нужно будет потратить дополнительно €195 млрд за следующие пять лет, чтобы отказаться от российских энергоносителей и ускорить энергопереход к более чистым источникам энергии, сообщает The Financial Times со ссылкой на расчеты Еврокомиссии.

В документе содержатся предложения по «быстрому снижению зависимости от российского ископаемого топлива за счет ускорения перехода к чистым источникам энергии и объединения усилия для создания более устойчивой энергетической системы, а также истинного Энергетического союза».

В частности, ЕК считает необходимым ускорить сокращение потребления энергии к 2030 году — сразу на 13%, а не на 9%, как предлагалось ранее. Помимо этого нужно ускорить и внедрение экологически чистой энергии, с тем чтобы к 2030 году она покрывала 45% всего энергопотребления (предыдущая цель — 40%).

Проект Еврокомиссии также предполагает более активную установку солнечных батарей — с увеличением их числа в два раза по сравнению с сегодняшним уровнем к 2028 году, а также более широкое использование тепловых насосов, геотермальной и солнечной тепловой энергии. Там полагают, что необходимо ускорить установку ветряных электростанций.

Документ также предлагает расширить использование водорода и биометана.

Польша поможет странам ЕС отказаться от энергоносителей из России
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Фото:Kacper Pempel / Reuters

Предложения ЕК могут быть пересмотрены до даты опубликования — 18 мая.

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Прогнозы

ЕС решил ускорить отказ от российских энергоносителей, в частности нефти и газа, на фоне проведения операции на Украине. В конце марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предполагал, что отказаться от российского газа страны Европы смогут в течение двух лет.

Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер утверждал, что без российского газа европейские страны смогут обходиться шесть месяцев, более долгий отказ от поставок чреват существенным влиянием на экономику. По прогнозам МВФ, полное прекращение поставок газа из России может стоить экономике ЕС 3% ВВП.

Что касается отказа от поставок нефти, The Wall Street Journal сообщала, что в рамках готовящегося сейчас шестого санкционного пакета ЕС намерен отказаться от закупок нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов — к концу года.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Еврокомиссия ЕС энергопереход возобновляемые источники энергии
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