Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США

В последнюю неделю февраля поставки российских нефти и нефтепродуктов в США выросли до максимума с 2011 года, сообщил инвестбанк Caracas Capital. «Россия извлекает выгоду из краха Венесуэлы», — пишут эксперты

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По меньшей мере девять танкеров доставили 3,19 млн барр. нефти и нефтепродуктов российского происхождения в порты США за неделю с 23 февраля по 1 марта, сообщил в записке для клиентов (есть у РБК) инвестбанк Caracas Capital Markets. Банк специализируется на Венесуэле: он отмечает, что возросшие поставки российских нефтепродуктов в США — это следствие «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти».

В основном российские поставки за последнюю неделю февраля — это нафта и топочный мазут. Танкеры шли в США в том числе из Новороссийска и Санкт-Петербурга, пишет Caracas Capital, ссылаясь на американскую базу данных по коносаментам (товаросопроводительным документам).

3,19 млн барр. — «это крупнейшие объемы из России, которые мы видим с 2011 года», написал управляющий партнер Caracas Capital Расс Дэллен. «По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», — рассуждает он.

В ноябре 2018 года (последние доступные данные) импорт российских нефти и нефтепродуктов в США составлял 254 тыс. барр. в день, или около 1,8 млн барр. в неделю. Это равнялось 2,8% от общего импорта нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты.

По данным Caracas Capital, за неделю (по 1 марта) только один танкер доставил в США нефть напрямую из Венесуэлы. Импорт нефти из Венесуэлы снизился до 109 тыс. барр. в день по сравнению с 587 тыс. барр. в день в конце января. У американских клиентов есть время до 28 апреля 2019 года, чтобы ввозить венесуэльскую нефть без опасения санкций, следует из разъяснений Минфина США. Но поскольку платежи за эту нефть должны направляться на банковский счет в США для заблокированных средств, у Венесуэлы практически нет стимулов продолжать поставки.