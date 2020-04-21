ФНС разъяснила порядок уплаты НДС в нерабочие дни

Перенос крайнего срока уплаты НДС на 6 мая касается только тех организаций, для которых объявлены нерабочие дни. Остальные должны заплатить налог за первый квартал до 27 апреля, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе

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Из-за объявленного нерабочим апреля возникла неопределенность с тем, как нерабочие дни влияют на сроки уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Как пояснила РБК пресс-служба ФНС, перенос на 6 мая крайнего срока уплаты НДС за первый квартал 2020 года распространяется только на организации, для которых объявлены нерабочие дни. Остальные должны заплатить налог до 27 апреля.

Срок для уплаты НДС за первый квартал в общем случае истекает 25 апреля. Но если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, следует из Налогового кодекса.

С учетом указа президента о нерабочих днях с 4 апреля по 30 апреля, срок уплаты НДС истекает 6 мая (если не будут установлены дополнительные нерабочие дни), пояснили в ФНС.

Причем перенос крайнего срока до 6 мая распространяется только на те компании, для которых установлены нерабочие дни. Для остальных налогоплательщиков срок уплаты НДС за первый квартал 2020 года истекает 27 апреля, пояснили в ФНС. Нерабочее время не распространяется на организации с непрерывным циклом производства, медклиники и аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы, и т.д.

Ранее ФНС разъяснила, что нерабочие дни не повлияют на сроки возмещения НДС и акцизов — процесс не должен затянуться. В обычное время возмещение НДС за первый квартал занимает 12 дней с даты заявления.