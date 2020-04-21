ФНС разъяснила порядок уплаты НДС в нерабочие дни

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 15:01
У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус Общество, 18:07 Роспотребнадзор заявил о бесплатной дезинфекции жилья москвичей с вирусом Общество, 17:58 В Госдуме сообщили о решении отложить ремонт «до лучших времен» Политика, 17:49 Какие профессии понадобятся в поствирусном мире. Видеострим Тренды, 17:43 ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории Общество, 17:36 Директор Эрмитажа заявил об убытках в половину бюджета музея из-за вируса Общество, 17:33 Кириленко назвал утопией прекращение государственной поддержки спорта Спорт, 17:31 Корпорация МСП запустила новый «антикризисный» лизинговый продукт​ Пресс-релиз, 17:31 Aviasales назвал ультиматумом изменение размера комиссии «Аэрофлотом» Бизнес, 17:30 Падение цены нефти угрожает бизнесу американских майнеров Крипто, 17:23 FIDE проведет Кубок наций по шахматам в режиме онлайн Спорт, 17:21 Чайка назвал митинг во Владикавказе «вызывающим сожаление происшествием» Политика, 17:21 Технологии в благотворительности: как ИИ будет работать на детей-бабочек Социальная экономика, 17:17  Юристы назвали незаконным отслеживание геолокации людей с признаками ОРВИ Общество, 17:16
Экономика ,  
0 

ФНС разъяснила порядок уплаты НДС в нерабочие дни

Перенос крайнего срока уплаты НДС на 6 мая касается только тех организаций, для которых объявлены нерабочие дни. Остальные должны заплатить налог за первый квартал до 27 апреля, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе
Фото: АГН «Москва»

Из-за объявленного нерабочим апреля возникла неопределенность с тем, как нерабочие дни влияют на сроки уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Как пояснила РБК пресс-служба ФНС, перенос на 6 мая крайнего срока уплаты НДС за первый квартал 2020 года распространяется только на организации, для которых объявлены нерабочие дни. Остальные должны заплатить налог до 27 апреля.

Срок для уплаты НДС за первый квартал в общем случае истекает 25 апреля. Но если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, следует из Налогового кодекса.

С учетом указа президента о нерабочих днях с 4 апреля по 30 апреля, срок уплаты НДС истекает 6 мая (если не будут установлены дополнительные нерабочие дни), пояснили в ФНС.

Причем перенос крайнего срока до 6 мая распространяется только на те компании, для которых установлены нерабочие дни. Для остальных налогоплательщиков срок уплаты НДС за первый квартал 2020 года истекает 27 апреля, пояснили в ФНС. Нерабочее время не распространяется на организации с непрерывным циклом производства, медклиники и аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы, и т.д.

Ранее ФНС разъяснила, что нерабочие дни не повлияют на сроки возмещения НДС и акцизов — процесс не должен затянуться. В обычное время возмещение НДС за первый квартал занимает 12 дней с даты заявления.

Из-за нерабочего апреля компании переживали, когда должны заплатить НДС и как быстро получат возмещение на счет, рассказал директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Илья Самуйлов: «Неопределенность не упрощает жизнь бизнесу, которому и так довольно сложно адаптироваться к работе в новых условиях, включая удаленную подготовку налоговых деклараций».

НДС — самый собираемый налог в России и один из крупнейших источников пополнения бюджета. Все антикризисные налоговые меры — перенос сроков уплаты и рассрочки платежей — не распространяются на НДС. Единственная льгота по этому налогу — сроки подачи деклараций по НДС за первый квартал 2020 года для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей перенесли на 15 мая.

В то же время президент поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты НДС. Какие именно альтернативные варианты прорабатываются, не поясняется. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал вернуть прежний порядок «по оплате» вместо «по отгрузке» товаров или услуг, но правительство отказалось от этой идеи, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, НДС, перенос сроков, нерабочее время
Материалы по теме
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
Общество
Правительство рассмотрит идею изменить уплату самого собираемого налога
Экономика
Правительство ввело отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter