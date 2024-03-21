Глава ФТС высказался за отмену лимита беспошлинных онлайн-покупок

Руководитель ФТС Руслан Давыдов поддержал отмену лимита беспошлинных покупок в онлайн-магазинах. По его мнению, повышенный порог в €1 тыс. препятствует развитию российского бизнеса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во внешней торговле не должно быть лимитов беспошлинного ввоза — в том числе при импорте физлицами товаров из интернет-магазинов. Такое мнение высказал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

«Если хотите мое личное мнение — я об этом говорю уже с 2016 года — восемь лет, и во Всемирной таможенной организации, когда я был председателем, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть. <...> Когда человек границу не пересекает, а товар пересекает, он сидит просто через электронное средство коммуникации, выбирает товар. Но товар-то едет через границу, товар иностранный. Поэтому он должен быть справедливо обложен пошлиной», — сказал Давыдов, отвечая на вопрос РБК.

Он уточнил, что окончательное решение относительно лимита беспошлинного ввоза будет приниматься Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Повышенный размер лимита покупок для личного пользования, сделанных в интернет-магазинах и ввозимых без уплаты пошлины, в размере €1 тыс. был введен в странах ЕАЭС в апреле 2022 года и несколько раз продлевался. Очередной крайний срок наступит 31 марта этого года. Если к этому моменту не будут приняты какие-либо решения, с 1 апреля порог автоматически будет снижен до €200, покупки дороже начнут облагаться пошлиной. Как ранее писал РБК, власти обсуждают как снижение порога до €200–500, так и его обнуление.

Как сообщал РБК в феврале со ссылкой на источники, участвующие в межведомственных дискуссиях, за снижение до €200 тогда выступали только Минфин и ФТС, до €500 — Минпромторг. За сохранение действующего лимита выступали Федеральная антимонопольная служба (ФАС), совет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП), несколько участников рынка, в частности «Почта России», крупные маркетплейсы и логистические операторы, а также Ассоциация трансграничной торговли.

«Если [говорить] про €1 тыс., это была такая как бы острая реакция на незаконные санкции Запада. Когда были серьезные опасения, что у нас на рынке не будет товаров каких-то, и что это будет создавать трудности в социальной сфере», — пояснил Давыдов.

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Сейчас же, по прошествии двух лет, эта мера скорее вредна, так как противоречит интересам отечественных производителей, считает врио главы ФТС.

«Одежда, обувь, товары повседневного спроса — именно то, что продается по каналам интернет-торговли. Но почему наш производитель, нарождающийся производитель, существующий производитель, он платит все платежи — социальные, налоговые, у него расходы на электричество, на все. Товар, который заходит вообще без всяких пошлин, без всякого вложения, он естественно не дает развиться отечественной промышленности», — указал Давыдов.

Кроме того, объемы интернет-торговли настолько велики, что они уже «искажают картину внешней торговли», отметил он. «Когда вы огромный кусок торговли берете и выводите из-под налогообложения, это искажает вам и картину внешней торговли, это вам искажает картину развития промышленности в стране», — резюмировал он.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбера», объем онлайн-покупок, сделанных на трансграничном рынке по итогам 2023 года, впервые с 2020 года показал рост в абсолютных значениях и достиг 197 млрд руб.