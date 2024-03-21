Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился
Китайские закупки российского угля резко сократились в январе—феврале 2024 года после того, как Пекин вновь ввел импортные пошлины, которые делают российские поставки менее конкурентоспособными, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
Общий объем импорта угля в Китай за январь—февраль вырос на 23% в годовом исчислении, до 74,5 млн т, а импорт ресурса из России упал на 22%, до 11,5 млн т. Импортные пошлины были восстановлены в начале года, хотя другие крупные поставщики, включая Индонезию и Австралию, не пострадали благодаря соглашениям о свободной торговле с Пекином, передает агентство.
Китай отменял тарифы на импорт российского угля в мае 2022 года на фоне резкого роста цен на энергоносители. Это помогло увеличить поставки ресурса из России до рекордных значений в 2023 году. Теперь же политика сместилась в сторону защиты горнодобывающих компаний от последствий перенасыщения рынка после того, как производство угля в самом Китае выросло до рекордно высокого уровня, пишет Bloomberg.
В феврале США ввели санкции в отношении крупных российских угольных компаний: СУЭК и «Мечела». По информации агентства, это также сдерживает интерес покупателей в Китае, которые обеспокоены риском вторичных санкций, которые могут включать ограничение их доступа к транспортным или банковским услугам.
Россия по-прежнему остается вторым поставщиком угля для Китая после Индонезии. «Российский импорт может остаться на текущем уровне, учитывая политическую неопределенность», — заявил Фэн Хуамин, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.
Ранее Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщил, что экспорт угля всех видов из России в страны Азии снизился за последние полгода. Экспорт в феврале 2024 года оказался на 21,6% ниже, чем продажи в феврале 2023 года: тогда Россия экспортировала 10,81 млн т угля всех марок.
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Экспорт российского энергетического угля в Индию снизился с 1,06 млн т в январе до почти 558 тыс. т в феврале 2024 года, что является самым слабым показателем с ноября 2022 года на фоне высоких транспортных расходов и цен других поставщиков угля — Австралия и Индонезия в последние месяцы снижали цены на свою продукцию, отметили аналитики.
Поставки металлургического угля морским путем из России в Китай в январе составили 576 тыс. т, а в феврале — 587 тыс. т. Для сравнения: экспорт такого угля в марте 2023 года составил 2,13 млн т.
В начале февраля Минфин предложить повысить налог на угледобычу — с 1 апреля и до конца 2024 года установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 руб. за 1 т.
О том, что стоимость угля, который отправляется из дальневосточных портов в страны Азии, в январе снизилась на 10% к четвертому кварталу 2023 года и на треть к аналогичному периоду 2022 года, сообщил в том же месяце Банк России. «Предприятия ожидают дальнейшего уменьшения цен из-за сокращения спроса на ключевых рынках сбыта, а также ввода в январе импортных пошлин на российский уголь в одной из стран Азии», — подчеркнул тогда регулятор.
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