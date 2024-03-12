Аналитики Kpler: экспорт российского угля в Азию снизился на 21% за год

Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за год

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экспорт российского угля всех видов в азиатские страны снизился за последние полгода, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Так, в феврале 2024-го Россия поставила 8,48 млн т угля всех марок. Небольшой рост в сравнении с январским показателем (8,37 млн т) произошел после шести месяцев снижения экспорта угля.

В итоге экспорт в феврале 2024 года оказался на 21,6% ниже, чем продажи в феврале 2023-го: тогда страна экспортировала 10,81 млн т угля всех марок.

Максимума экспорт российского угля в Азию достиг в апреле 2023 года — 14,69 млн т, отметили эксперты Kpler. По их данных, этот показатель почти в два раза выше среднемесячных данных до февраля 2022-го.

Экспорт российского энергетического угля в Индию снизился с 1,06 млн т в январе до почти 558 тыс. т в феврале 2024 года. Аналитики назвали этот показатель самым слабым с ноября 2022-го.

На торговые отношения России и Индии влияют высокие транспортные расходы и цены других поставщиков угля, в частности Австралии и Индонезии, которые в последние месяцы снижаются, отметили аналитики.

Продажа металлургического угля из России в Китай по морю в январе составила 576 тыс. т, в феврале — 587 тыс. т. Эксперты Kpler отметили, что в марте 2023 года продажа угля составила 2,13 млн т.

В феврале Минфин предложить повысить налог на угледобычу. Ведомство выступило с идеей установить надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 руб. за 1 т до конца 2024 года.

Предложение Минфина поступило на фоне данных о снижении экспорта российского угля в страны Азии. В феврале Центробанк сообщил о падении стоимости угля, отправляемого через порты Дальнего Востока в азиатские страны, на 10%. Он также заявил о сложностях с экспортом, которые испытывают производители, в частности о проблемах с логистикой.