Путин призвал к модернизации Транссиба и БАМа

Путин: Россия будет модернизировать Транссиб и БАМ для развития Сибири

Россия будет расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры со странами Азии и Ближнего Востока, заявил Путин

Фото: Михаил Метцель / РИА новости

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена ускорить модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали, а также наращивать возможности Северного морского пути.

«Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока», — сказал он.

В планах России — расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, добавил Путин. В частности, решено продлить автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это позволит расширить экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии, пояснил Путин.

Он напомнил, что в декабре 2022 года поручил углубить дно Волго-Каспийского морского канала для судов осадкой до 4,5 м; за счет этого появятся новые маршруты сотрудничества с Индией, Пакистаном и странами Ближнего Востока.

РЖД планировали модернизировать БАМ и Транссиб в несколько этапов. Первый начался в 2013 году и должен был завершиться в 2017-м, но затем был отложен на 2020-й.

Второй этап программы реализуется с 2018 по 2024 годы. Он предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности в 2024 году до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022-го. Его стоимость оценивается в 894 млрд руб., проект осуществляется за счет средств РЖД.

Прошлым летом вице-премьер, представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о недостаточности темпов расширения Транссиба и БАМа в изменившихся экономических условиях. Он отметил, что предприятия, ориентированные на Запад, теперь переориентируются на Восток, из-за чего возникли логистические сложности, «которые нужно решить».