Путин призвал к модернизации Транссиба и БАМа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (0) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 01:19
Путин поручил Минобороны и Росатому быть готовыми к ядерным испытаниям Политика, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Саудиты скупают студии, в КНР пускают больше игр: главное в видеоиграх Pro, 14:13
Путин поручил сделать программу социальной газификации бессрочной Недвижимость, 14:03
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 14:01
Послание Путина Федеральному Собранию стало вторым по длительности Политика, 13:56
Путин поддержал идею сделать НАТО участником договора о ядерных ракетах Политика, 13:52
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Путин заявил о постановке на дежурство новых стратегических комплексов Политика, 13:51
Укравшие более $300 тыс. хакеры подделали сайт крупной криптоконференции Крипто, 13:51
Путин назвал бредом идею НАТО о допуске инспекций на ядерные объекты Политика, 13:51
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить Pro, 13:50
Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% Экономика, 13:49
Путин объявил о приостановке участия в договоре о ядерных ракетах Политика, 13:45
Касаткина проиграла 30-й ракетке мира на старте турнира WTA Спорт, 13:43
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин призвал к модернизации Транссиба и БАМа

Путин: Россия будет модернизировать Транссиб и БАМ для развития Сибири
Россия будет расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры со странами Азии и Ближнего Востока, заявил Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА новости
Фото: Михаил Метцель / РИА новости

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена ускорить модернизацию Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали, а также наращивать возможности Северного морского пути.

«Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока», — сказал он.

В планах России — расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, добавил Путин. В частности, решено продлить автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это позволит расширить экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии, пояснил Путин.

Он напомнил, что в декабре 2022 года поручил углубить дно Волго-Каспийского морского канала для судов осадкой до 4,5 м; за счет этого появятся новые маршруты сотрудничества с Индией, Пакистаном и странами Ближнего Востока.

РЖД планировали модернизировать БАМ и Транссиб в несколько этапов. Первый начался в 2013 году и должен был завершиться в 2017-м, но затем был отложен на 2020-й.

Второй этап программы реализуется с 2018 по 2024 годы. Он предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности в 2024 году до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022-го.  Его стоимость оценивается в 894 млрд руб., проект осуществляется за счет средств РЖД.

Читайте на РБК Pro
Зачем бизнес в России чаще всего обращается к частным детективам
Стальное звено: почему люди с трудным детством более успешны в кризис
Как руководить бизнесом из-за границы, чтобы избежать проблем с законом
Минус $100 млн, плюс $10 трлн: как «неудачник» Финк основал BlackRock

Прошлым летом вице-премьер, представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о недостаточности темпов расширения Транссиба и БАМа в изменившихся экономических условиях. Он отметил, что предприятия, ориентированные на Запад, теперь переориентируются на Восток, из-за чего возникли логистические сложности, «которые нужно решить».

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Транссибирская магистраль БАМ Сибирь

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Транссиб перекрыли из-за сошедших с рельсов вагонов в Приамурье
Общество
«Коммерсантъ» узнал три варианта расширения БАМа и Транссиба
Экономика
Трутнев назвал недостаточными темпы расширения БАМа и Транссиба
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter