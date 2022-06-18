Глава «Россетей» заявил о росте стоимости электрификации БАМа и Транссиба

Полтора года назад общая стоимость строительных работ по электрификации второй очереди Восточного полигона РЖД оценивалась примерно в 200 млрд руб., сейчас — 250 млрд руб.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Стоимость работ по электрификации второго этапа строительства Восточного полигона РЖД — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали выросла до 250 млрд руб., рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

По словам главы «Россетей», полтора года назад общая стоимость строительных работ по электрификации второй очереди Восточного полигона оценивалась примерно в 200 млрд руб.

«За этот период стоимость выросла, особенно в части стоимости металла, которого при строительстве требуется много. Сейчас общую стоимость мероприятий [по второму этапу] оцениваем в порядка 250 млрд руб. При этом источники финансирования до сих пор не определены», — сказал Рюмин.

Глава ПАО отметил, что «Россети» несколько раз направляли заявку на получение средств из Фонда национального благосостояния. Среди других возможных источников также рассматривались дополнительный рост тарифа, внесение денег в уставный капитал или государственная субсидия.

РЖД планируют модернизировать БАМ и Транссиб в несколько этапов. Первый начался в 2013 году и должен был завершиться в 2017-м, но затем был отложен на 2020-й. В феврале того года РЖД составили перечень из 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности двух магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Однако процесс модернизации вновь отложили, на 2021 год. По состоянию на минувший апрель проект был «практически завершен», сообщал ТАСС.

В рамках первой очереди РЖД должны получить около 670 км новых путей. В рамках второй планировалось построить свыше 1,3 тыс. км путей, к 2024 году пропускная способность Транссиба и БАМа должна увеличиться в 1,5 раза, до 180 млн т в год. При этом общий объем финансирования к текущему году составил порядка 780 млрд руб.

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РЖД рассматривают также три варианта для третьего этапа модернизации, писал «Коммерсантъ» в сентябре прошлого года. Первый предусматривает строительство дополнительных 553 км путей, стоимость проекта составит 332,6 млрд руб., второй — 1653 км путей за 1,22 трлн руб., третий — прокладку еще 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей за 2,89 трлн руб.

В текущем июне вице-премьер, представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о недостаточности темпов расширения Транссиба и БАМа в изменившихся экономических условиях. По его мнению, это связано с ценами, а именно с тем, что «логистика дорожает». Вице-премьер отметил, что предприятия, ориентированные на Запад, теперь переориентируются на Восток, из-за чего возникли логистические сложности, «которые нужно решить».