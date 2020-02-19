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Госдеп указал пределы действия санкций США против «дочки» «Роснефти»

В Госдепартаменте США заверили, что покупатели венесуэльской нефти, не имеющие дела с Rosneft Trading и не знающие о происхождении сырья, наказываться не будут
Роснефть ROSN ₽465,65 +2,97% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Санкции, введенные Минфином США против дочерней трейдинговой компании «Роснефти» Rosneft Trading, не распространятся на тех, кто не имеет с ней дела и покупает венесуэльскую нефть, не зная о ее происхождении. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает корреспондент РБК.

«Те, кто закупают венесуэльскую нефть, не зная, откуда она, а также совсем не имеют дела с Rosneft Trading, не могут считаться нарушителями», — объяснил Абрамс.

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Бизнес

Накануне, 18 февраля, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций в отношении Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро, занимающего также пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти».

Санкционная программа, по которой проходит Rosneft Trading, подразумевает возможность введения санкций против лиц и компаний из любой юрисдикции, которые оказывают «существенное содействие» фигурантам списка SDN. Иными словами, европейская или азиатская компания рискует сама оказаться под санкциями США, если продолжает сотрудничать с Rosneft Trading.

«Я уверен, что будут предприняты усилия, чтобы обойти санкции. «Роснефть» уже делает это, например меняя названия судов или перегружая нефть с судна на судно, пытаясь скрыть ее венесуэльское происхождение. Но OFAC очень хорошо разбирается в людях, пытающихся избежать санкций», — заявил во вторник Абрамс.

«Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом»
Бизнес

Спецпредставитель США по Венесуэле выразил уверенность в том, что уже в самом скором времени компании по всему миру откажутся от сотрудничества с Rosneft Trading.

«Роснефть» назвала введенные против ее дочерней структуры ограничения незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не представил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: санкции, Венесуэла, «Роснефть»
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