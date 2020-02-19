Госдеп указал пределы действия санкций США против «дочки» «Роснефти»

В Госдепартаменте США заверили, что покупатели венесуэльской нефти, не имеющие дела с Rosneft Trading и не знающие о происхождении сырья, наказываться не будут

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Санкции, введенные Минфином США против дочерней трейдинговой компании «Роснефти» Rosneft Trading, не распространятся на тех, кто не имеет с ней дела и покупает венесуэльскую нефть, не зная о ее происхождении. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает корреспондент РБК.

«Те, кто закупают венесуэльскую нефть, не зная, откуда она, а также совсем не имеют дела с Rosneft Trading, не могут считаться нарушителями», — объяснил Абрамс.

Накануне, 18 февраля, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении санкций в отношении Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро, занимающего также пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти».

Санкционная программа, по которой проходит Rosneft Trading, подразумевает возможность введения санкций против лиц и компаний из любой юрисдикции, которые оказывают «существенное содействие» фигурантам списка SDN. Иными словами, европейская или азиатская компания рискует сама оказаться под санкциями США, если продолжает сотрудничать с Rosneft Trading.