Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС

Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США из-за угроз Трампа аннексировать Гренландию и ввести новые пошлины на товары европейских стран. Ранее в ЕС призвали активировать «торговую базуку»
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Работа над торговым соглашением между Соединенными Штатами и Европейским союзом приостановлена после того, как Европарламент заморозил голосование по ратификации документа в ответ на угрозы Вашингтона аннексировать Гренландию, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с решением источники.

Торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок, что ставит под сомнение саму возможность заключения соглашения, говорится в материале.

На прошлой неделе глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что одобрение торгового соглашения с США из-за обещания президента Дональда Трампа ввести тарифы на страны невозможно.

«Необходимо приостановить действие нулевых пошлин на американскую продукцию», — написал он. В ЕС призывали приостановить работу по реализации торгового соглашения с США до прекращения угроз Трампа, сообщало агентство.

Трамп пообещал, что применение ЕC «торговой базуки» вернется рикошетом
Политика
Дональд Трамп

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила торговое соглашение с Трампом прошлым летом. Оно уже реализовано, но все еще нуждается в одобрении парламента. Bloomberg писал, что, если депутаты ЕНП присоединятся к «леворадикальным политическим группам», они получат достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать одобрение.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге на прошлой неделе также призывал применить к США инструмент ACI (Anti-Coercion Instrument — инструмент борьбы с принуждением, известный также как «торговая базука»), который предусматривает повышение пошлин, ограничение на госзакупки, запреты на инвестиции и экспортный контроль.

18 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что запросит активацию «торговой базуки», если угрозы Трампа о 10-процентных пошлинах против восьми европейских стран с 1 февраля подтвердятся.

Глава Белого дома объявил о введении пошлины 10% против восьми европейских стран (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии) из-за Гренландии с 1 февраля 2026 года. Таким образом, пошлины на товары из этих стран увеличились бы до 35%.

Однако торговое соглашение между ЕС и США столкнулось с трудностями в парламенте еще до угроз пошлинами из-за Гренландии, отмечает Bloomberg. Евродепутаты начали выступать против сделки еще после апрельского введения 50-процентной пошлины для «друзей и для врагов».

На слова Макрона Трамп заявил, что европейские страны уже начали применять «торговую базуку», штрафуя американские компании на миллиарды долларов, и это может «отрикошетить обратно».

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Евросоюз США сделка Гренландия
