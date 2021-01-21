Минфин подтвердил, что из бюджета в 2020 году не потратили ₽1 трлн

Минфин подвел официальные итоги исполнения федерального бюджета в 2020 году и подтвердил, что ведомства не успели потратить 1 трлн руб. относительно плана. Дефицит бюджета оказался лучше, чем ожидалось, — 3,8% ВВП

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Расходы федерального бюджета по итогам 2020 года составили 22,82 трлн руб. — на 1 трлн руб. меньше уточненных предельных расходов, установленных на год, следует из отчета Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета за прошлый год. В конце декабря министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что ведомства — распорядители бюджетных средств, по-видимому, не успеют потратить около 1 трлн руб.

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год составляла 23,84 трлн руб. — такие цифры появились после того, как правительство в августе поручило Минфину увеличить резервный фонд правительства на 1,8 трлн руб.

Силуанов в конце 2020 года уточнял, что непотраченный 1 трлн руб. сложится в том числе из 300 млрд руб. заключенных, но не исполненных госконтрактов и 140 млрд руб. неисполненных расходов силовых ведомств. Деньги «не пропадут», а будут перенесены на следующий год — в том числе с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации населения, подчеркивал министр.

Бюджетные расходы 2020 года, которые пришлось экстренно увеличивать из-за пандемии коронавируса, все равно оказались на 4,6 трлн руб. (или 25%) больше, чем в 2019 году, и более чем на 3 трлн руб. выше доковидного плана на 2020 год.