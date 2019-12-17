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Орешкин заявил о необходимости доработать проект инвестиционного кодекса
В правительстве считают, что законопроект о защите капиталовложений и инвестиций нужно доработать, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Принятый Думой в первом чтении документ сырой и спорный, отметил он
Максим Орешкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме, необходимо тщательно доработать, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов. Об этом заявил во вторник министр экономического развития Максим Орешкин в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации. РБК следил за трансляцией на сайте верхней палаты.

Вопрос о СЗПК поднял член комитета по экономической политике Алексей Дмитриенко. По его словам, в текущей редакции законопроекта предлагается урегулировать все возможные меры господдержки, в том числе концессии и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

«Мы полагаем, что такое регулирование несет финансовые риски как для реализации действующих концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, так и для новых проектов», — заявил Дмитриенко.

Орешкин согласился, что законопроект еще сырой и спорный. Он напомнил, что в ходе первого чтения документа в Госдуме, а также во время рассмотрения документа в правительстве возникали бурные обсуждения.

«Договорились, что основную работу проведем с точки зрения изменений ко второму чтению. Я считаю, что он должен серьезно измениться. [...] В правительстве точно есть понимание, что над этим законопроектом еще предстоит довольно плотная работа по изменению», — заявил глава Минэкономразвития.

ГЧП и концессии

Орешкин напомнил, что депутаты подготовили объемное постановление с необходимыми поправками, в частности, там упоминается ГЧП.

О том, что из-под действия СЗПК необходимо вывести концессии и ГЧП, заявил в конце ноября глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, поскольку «нецелесообразно затрагивать работающие проекты и чинить несломавшееся». По словам Шохина, принятие закона в действующей редакции может привести к остановке реализации 200 проектов.

Как отметила в ходе «Открытого диалога» с Орешкиным председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложенным в нынешнем варианте СЗПК механизмом регулирования концессий и ГЧП очень встревожены губернаторы.

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«Наша позиция в том, что ГЧП и концессии из этого документа должны быть исключены», — ответил Орешкин.

Он уточнил, что у комитета Совфеда по экономической политике есть поправки и комментарии по этому поводу. Кроме того, в Госдуме создана отдельная группа из правительственных экспертов и парламентариев, которая, по словам Орешкина, должна «переписать текст законопроекта до того вида, в котором будет очевидно, что он принесет пользу».

«Не имеет смысла принимать документ, который работать не будет, пользы приносить не будет, а будет нести только разрушение существующих механизмов. Здесь предстоит большая работа», — резюмировал Орешкин.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 10 декабря. О том, что он будет доработан, заявлял помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, документ «достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно».

Законопроект в действующей редакции предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства, разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и государственным участием и другие меры. Его планировалось внести в Госдуму еще весной, однако документ вызвал разногласия в правительстве.

В сентябре 2019 года предыдущую версию проекта критиковал вице-премьер Дмитрий Козак. В частности, он выступил за гарантии стабильности условий ведения бизнеса и переходные периоды (2–5 лет) в случае изменения законодательства для всех участников рынка без заключения индивидуальных соглашений. В итоге правительство взяло за основу законопроект Минфина, но учло предложения Козака.

Автор: Анна Гальчева
Теги: инвестиции, Максим Орешкин, законопроект
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