Орешкин заявил о необходимости доработать проект инвестиционного кодекса

В правительстве считают, что законопроект о защите капиталовложений и инвестиций нужно доработать, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Принятый Думой в первом чтении документ сырой и спорный, отметил он

Максим Орешкин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме, необходимо тщательно доработать, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов. Об этом заявил во вторник министр экономического развития Максим Орешкин в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации. РБК следил за трансляцией на сайте верхней палаты.

Вопрос о СЗПК поднял член комитета по экономической политике Алексей Дмитриенко. По его словам, в текущей редакции законопроекта предлагается урегулировать все возможные меры господдержки, в том числе концессии и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП).

«Мы полагаем, что такое регулирование несет финансовые риски как для реализации действующих концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, так и для новых проектов», — заявил Дмитриенко.

Орешкин согласился, что законопроект еще сырой и спорный. Он напомнил, что в ходе первого чтения документа в Госдуме, а также во время рассмотрения документа в правительстве возникали бурные обсуждения.

«Договорились, что основную работу проведем с точки зрения изменений ко второму чтению. Я считаю, что он должен серьезно измениться. [...] В правительстве точно есть понимание, что над этим законопроектом еще предстоит довольно плотная работа по изменению», — заявил глава Минэкономразвития.