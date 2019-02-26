МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций

Проектное инвестиционное соглашение должно предусматривать сроки и объемы предоставляемых стимулирующих мер.

Меры господдержки

Общий объем предоставляемых инвестору мер господдержки не может превышать 50% совокупного объема инвестиций, осуществляемых частным инвестором, «с учетом эффекта дисконтирования соответствующих денежных потоков».

Сумма налогов и сборов, прогнозируемых на срок реализации проекта и пять лет после, должна превышать общую сумму господдержки.

Государство может субсидировать инвестору часть затрат на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры.

Гарантии от изменения законодательства

Соглашение также должно содержать ключевые показатели эффективности проекта. В случае их недостижения уполномоченный орган сначала выносит предупреждение, а затем дисквалифицирует инвестора, требуя возврата оказанных мер поддержки.

Государство предоставляет инвестору гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. В частности, решения, увеличивающие совокупную налоговую нагрузку на участника проекта, могут применяться только через пять лет после их принятия.

Реакция бизнеса

Законопроект Минэкономразвития «совершенно сырой и не создает условий для привлечения инвестиций», утверждает участник Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на условиях анонимности. Крупному бизнесу комфортнее работать с существующим законопроектом Минфина о защите инвестиций. Однако в принципе законопроект Минэкономразвития не противоречит проекту Минфина, считают в РСПП. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Проект Минфина

В августе 2018 года Минфин представил свой законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России. С тех пор документ был значительно переработан и дополнен (у РБК есть новая версия). В том числе в доработанной версии появилась статья о мерах господдержки. В частности, это:

компенсация затрат, понесенных в целях создания транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры общего пользования, необходимой для реализации проекта;

предоставление средств от ВЭБ.РФ​ на принципах проектного финансирования;

предоставление налоговых льгот;

предоставление денежных средств на цели создания и модернизации капиталоемких объектов инфраструктуры (капитальные гранты);

компенсация затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным для реализации проекта;