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Экономика ,  
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МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций
Минэкономразвития подготовило рамочный законопроект «Об инвестиционных режимах и мерах стимулирования привлечения инвестиций в экономику РФ». Это альтернатива законопроекту Минфина о защите и поощрении капиталовложений
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Минэкономразвития разработало законопроект «Об инвестиционных режимах и мерах стимулирования привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации» (есть в распоряжении РБК). Документ призван регулировать отношения между государственными органами и частными инвесторами (в том числе иностранными), а именно: проектные инвестиционные соглашения между государством и инвестором и стимулирующие меры господдержки инвестиций.

Проектные инвестиционные соглашения

  • Минэкономразвития предлагает заключать проектные инвестиционные соглашения (которым соответствуют проектные инвестиционные режимы).
  • Такое соглашение заключается только по итогам конкурсного отбора инвестора.
  • В качестве основного критерия конкурсного отбора устанавливается объем господдержки проекта в отношении к предполагаемому объему инвестиций в проект.
  • Проектное инвестиционное соглашение должно предусматривать сроки и объемы предоставляемых стимулирующих мер.

Меры господдержки

  • Общий объем предоставляемых инвестору мер господдержки не может превышать 50% совокупного объема инвестиций, осуществляемых частным инвестором, «с учетом эффекта дисконтирования соответствующих денежных потоков».
  • Сумма налогов и сборов, прогнозируемых на срок реализации проекта и пять лет после, должна превышать общую сумму господдержки.
  • Государство может субсидировать инвестору часть затрат на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры.

Гарантии от изменения законодательства

  • Соглашение также должно содержать ключевые показатели эффективности проекта. В случае их недостижения уполномоченный орган сначала выносит предупреждение, а затем дисквалифицирует инвестора, требуя возврата оказанных мер поддержки.
  • Государство предоставляет инвестору гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. В частности, решения, увеличивающие совокупную налоговую нагрузку на участника проекта, могут применяться только через пять лет после их принятия.

Реакция бизнеса

Законопроект Минэкономразвития «совершенно сырой и не создает условий для привлечения инвестиций», утверждает участник Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на условиях анонимности. Крупному бизнесу комфортнее работать с существующим законопроектом Минфина о защите инвестиций. Однако в принципе законопроект Минэкономразвития не противоречит проекту Минфина, считают в РСПП. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Проект Минфина

В августе 2018 года Минфин представил свой законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России. С тех пор документ был значительно переработан и дополнен (у РБК есть новая версия). В том числе в доработанной версии появилась статья о мерах господдержки. В частности, это:

  • компенсация затрат, понесенных в целях создания транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры общего пользования, необходимой для реализации проекта;
  • предоставление средств от ВЭБ.РФ​ на принципах проектного финансирования;
  • предоставление налоговых льгот;
  • предоставление денежных средств на цели создания и модернизации капиталоемких объектов инфраструктуры (капитальные гранты);
  • компенсация затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным для реализации проекта;
  • Нефинансовые меры поддержки, например, содействие сбыту продукции проекта.
Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова, Юлия Старостина
Теги: Минэкономразвития, Инвестиции, господдержка
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