МЭР подготовило альтернативу проекту Минфина о стимулировании инвестиций

- Проектное инвестиционное соглашение должно предусматривать сроки и объемы предоставляемых стимулирующих мер.
- Общий объем предоставляемых инвестору мер господдержки не может превышать 50% совокупного объема инвестиций, осуществляемых частным инвестором, «с учетом эффекта дисконтирования соответствующих денежных потоков».
- Сумма налогов и сборов, прогнозируемых на срок реализации проекта и пять лет после, должна превышать общую сумму господдержки.
- Государство может субсидировать инвестору часть затрат на создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры.
Гарантии от изменения законодательства
- Соглашение также должно содержать ключевые показатели эффективности проекта. В случае их недостижения уполномоченный орган сначала выносит предупреждение, а затем дисквалифицирует инвестора, требуя возврата оказанных мер поддержки.
- Государство предоставляет инвестору гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. В частности, решения, увеличивающие совокупную налоговую нагрузку на участника проекта, могут применяться только через пять лет после их принятия.
Законопроект Минэкономразвития «совершенно сырой и не создает условий для привлечения инвестиций», утверждает участник Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на условиях анонимности. Крупному бизнесу комфортнее работать с существующим законопроектом Минфина о защите инвестиций. Однако в принципе законопроект Минэкономразвития не противоречит проекту Минфина, считают в РСПП. РБК направил запрос в Минэкономразвития.
В августе 2018 года Минфин представил свой законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России. С тех пор документ был значительно переработан и дополнен (у РБК есть новая версия). В том числе в доработанной версии появилась статья о мерах господдержки. В частности, это:
- компенсация затрат, понесенных в целях создания транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры общего пользования, необходимой для реализации проекта;
- предоставление средств от ВЭБ.РФ на принципах проектного финансирования;
- предоставление налоговых льгот;
- предоставление денежных средств на цели создания и модернизации капиталоемких объектов инфраструктуры (капитальные гранты);
- компенсация затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным для реализации проекта;
- Нефинансовые меры поддержки, например, содействие сбыту продукции проекта.