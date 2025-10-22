Силуанов сообщил о готовности к корректировкам трехлетнего бюджета

В Госдуме рассматривают проект федерального бюджета на три года, депутаты предложили смягчить некоторые положения. Силуанов заверил в готовности к уточнениям и корректировкам

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин готов ко второму чтению бюджета на 2026–2028 годы, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он выступил на пленарном заседании Госдумы.

«Мы готовы ко второму чтению, к уточнению, к корректировке этих предложений. Готовы на совместную работу с депутатами. Уверен, что мы найдем решение», — сказал Силуанов.

Он также подчеркнул, что не станет поддерживать инициативы об увеличении налогов для банковского сектора.

Депутаты предложили ко второму чтению рассмотреть смягчение нормы п. 8 ст. 164 Налогового кодекса. Она запрещает налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН) или налоговую ставку по НДС в размере 5–7%, менять эту ставку в течение трех лет.

Министр выразил уверенность в единой позиции парламента. «Бюджет — это такой политический, я бы сказал, не только финансовый, но и политический документ, когда должна быть консолидация по тем важнейшим направлениям, куда необходимо направить ресурсы, финансы, куда необходимо направить все усилия», — сказал он.

Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов будет рассмотрен в Госдуме в среду, 22 октября.

Проект основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития и предполагает, что в 2026 году ВВП России вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7% — до 276 трлн руб. в номинальном выражении. Доходы в 2026 году, предварительно, должны составить 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. В 2027 году доходы составят ориентировочно 42,9 трлн руб., а расходы — 46 трлн руб. В 2028 году эти цифры будут равны 45,9 трлн руб. и 49,4 трлн руб.

Как рассказал Силуанов в эфире Радио РБК, проект федерального бюджета формируется с учетом законодательно закрепленного бюджетного правила, что обеспечивает его устойчивость и дает независимость «от внешних факторов». Бюджет всегда составляется на основе консервативных подходов, поскольку полагаться на чрезмерный оптимизм не стоит, например на ослабление западных санкций, отметил он.

«Будет — не будет. Что нам гадать? Нам нужно делать так, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены безусловно, — пояснил он. — Будет лучше — хорошо: мы потратим дополнительные деньги на те задачи, которые будут стоять. А если нет?» — пояснил Силуанов.