Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года

Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета России на 2026-2028 годы. Третье, окончательное, чтение запланировано на 20 ноября. В документе ожидается инфляция не больше 4% и растущий каждый год на 20 трлн рублей объем ВВП

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

За проект проголосовали 353 депутата, один — против. Еще 53 парламентария воздержались. Всего голосовали 407 членов Госдумы. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Документ закрепляет основные составляющие бюджета на трехлетний период, исходя из ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%, и прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 трлн рублей, в 2027 году — 255,498 трлн, в 2028 году — 276,346 трлн.

Ключевыми приоритетами бюджета указаны социальные обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны. Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 трлн (16,8% ВВП), на 2028 год — 45,869 трлн рублей (16,6% ВВП).

В первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы был принят 22 октября. Депутаты предложили ко второму чтению рассмотреть смягчение п. 8 ст. 164 Налогового кодекса, который запрещает налогоплательщикам на упрощенной системе налогообложения или с налоговой ставкой по НДС в размере 5–7% менять эту ставку в течение трех лет.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что ведомство готово к корректировкам в рамках проекта бюджета. «Готовы на совместную работу с депутатами. Уверен, что мы найдем решение», — подчеркнул он. Министр добавил, что не станет поддерживать инициативы об увеличении налогов для банковского сектора.

В сентябре заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бюджет страны на 2026 год военным. По его словам, из почти 700 инициатив «Единой России», которые стали законами, около 140 законов были связаны с государственной поддержкой участников военной спецоперации.