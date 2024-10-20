Россия в августе поставила в Китай рекордные 3,95 млрд куб. м газа

Объем экспорта газа в Китай в августе достиг рекордных 3,95 млрд куб. м, Россия также стала третьей после Австралии и Катара по поставкам СПГ — 980 тыс. т. Минэкономразвития ожидает роста цен на топливо с 2025 года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В августе 2024 года Россия поставила в Китай рекордный объем трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) — 3,95 млрд куб. м, передает «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Объем китайского импорта СПГ из России составил 980 тыс. т (1,274 млрд куб. м после регазификации), что стало максимальным показателем за последние 13 месяцев (в июле 2023 года объем поставок составил 1 млн т). Россия стала третьим по объемам импортером СПГ в Китай после Австралии (2,26 млн т) и Катара (1,498 млн т). Общий китайский импорт СПГ в августе вырос на 20%, до 6,837 млн т (8,891 млрд куб. м после регазификации).

Суммарный импорт трубопроводного газа в августе достиг 6,7 млрд куб. м, что на 15% больше по сравнению с показателями в августе 2023 года. Основными импортерами стали Россия, Казахстан, Туркмения, Узбекистан и Мьянма.

Ключевым каналом экспорта российского газа в Китай является трубопровод «Сила Сибири». Его запустили в 2019 году. Поставки топлива осуществляются в рамках договора между «Газпромом» и китайской госкомпанией CNPC. В 2021 году их объем составил почти 10,4 млрд куб. м, в 2022-м — 15,5 млрд куб. м, в 2023-м — 22,7 млрд куб. м.

В сентябре Минэкономразвития России спрогнозировало рост цен на трубопроводный газ, экспортируемый в Китай. Так, в 2025 году средняя цена составит $261 за 1 тыс. куб. м, в 2026-м — $247,3, а в 2027-м — $235,4, что больше на $17, $14 и $8 соответственно по сравнению с апрельским сценарием ведомства.