«Коммерсантъ» узнал о планах властей по контролю над валютными потоками

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами 11 октября, он будет действовать полгода. По данным «Ъ», власти могут ввести контроль за валютными потоками в постоянном режиме

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Изменения в системе контроля движения капитала, спровоцированные курсовыми движениями августа—сентября, не будут ограничены только новыми запретами. Конечная версия модели регулирования финрынков будет шире, в частности, власти могут ввести контроль за валютными потоками компаний в постоянном режиме, выяснил «Коммерсантъ».

Газета напоминает, что на фоне недавнего ослабления рубля власти вновь усилили контроль за валютными потоками. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб. и составляют 4–7% в зависимости от курса) экспортных пошлинах на широкий список товаров, так и об указе президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами и их «дочками» (всего 43 группы компаний).

По данным «Коммерсанта», ужесточение контроля за валютными потоками компаний могут ввести в постоянном режиме, а не в экспериментальном режиме полугода, как предполагал указ. Помимо этого, как выяснила газета, Минфин планирует обязать компании с 1 января 2023 года декларировать их зарубежные активы и обязательства. Список компаний будет включать в том числе дочерние и иностранные дочерние структуры — его подготовкой занимается ЦБ.

Об указе Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки для ряда экспортеров 11 октября сообщило правительство, однако сам документ не публиковался. Указ содержит три ключевых нововведения:

Отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, «которые будут установлены правительством», это решение кабмин планирует принять в течение суток.

Вводится обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Решение президента коснется 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Указ содержит «конкретный перечень экспортеров», но названия компаний в тексте документа не приведены.

ЦБ требование об обязательной продаже валютной выручки поддержал. Там указали, что решение может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточняла, что малый бизнес мера не затронет.

Изначально рубль существенно не отреагировал на решение властей. Но на следующее утро, 12 октября, доллар потерял почти 4 руб. и торговался ниже 97 руб. впервые с конца сентября. В настоящее время стоимость доллара на Московской бирже составляет 97,03 руб.