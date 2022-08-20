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Профсоюзы предложили страховать от потери работы за счет НДФЛ

Профсоюзы предложили Минтруду ввести новый вид обязательного страхования. Предполагается, что он защитит граждан от утраты заработка вследствие безработицы или неполной занятости. Финансировать выплаты планируется за счет НДФЛ
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой изменить принципы выплат пособий по безработице в России путем создания нового вида социального страхования. С таким предложением в письме к заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой обратился зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в федерации).

Предполагается, что новый вид страхования должен носить обязательный характер и действовать для всех типов занятости (включая самозанятость и работу по договорам гражданско-правового характера). По предложению профсоюзов, он распространится на полную или частичную потерю доходов вследствие трех причин:

  • возникновения задолженности работодателя по заработной плате, особенно в случае его банкротства;
  • потери работы;
  • перевода на режим неполного рабочего времени или нахождения в простое.

По замыслу ФНПР, новая модель не будет предполагать увеличения фискальной нагрузки на бизнес и граждан и должна финансироваться за счет перераспределения существующих налоговых платежей.

«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 процентного пункта налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», — говорится в письме.

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В качестве страховщика предлагается определить Фонд пенсионного и социального страхования, который будет учрежден в России с 1 января 2023 года. Это обеспечит доступность услуг по страхованию на всей территории страны и гарантирует исполнение обязательств перед застрахованными лицами, полагают в ФНПР.

«Такой подход позволит существенно повысить уровень доходов и качество жизни граждан как работающих, так и потерявших работу, а также увеличит заинтересованность россиян в легализации трудовых отношений», — следует из документа.

По действующему законодательству финансирование пособий по безработице осуществляется из федерального бюджета — через соответствующие субвенции регионам. Власти в регионах могут корректировать их размер в сторону увеличения, предоставляя дополнительные надбавки. В 2021 году на пособия по безработице и другие выплаты на социальную поддержку безработных граждан федеральный бюджет направил около 73 млрд руб., следует из данных Казначейства. Исходя из собранного в 2021 году регионами НДФЛ (4,79 трлн руб.) сумма 1–1,5 п.п. от его сборов будет равняться 370–550 млрд руб.

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Фото:Павел Смертин / ТАСС

Как может работать фонд

Сегодня максимальный размер пособий по безработице остается очень низким и зачастую не обеспечивает и половины утраченного заработка, отмечает руководитель группы социального партнерства ФНПР Михаил Сапир. Минимальный размер даже нельзя назвать помощью — выжить на эту сумму невозможно при всем желании, говорит он. Переход на новую модель, предлагаемую профсоюзами, позволит работнику рассчитывать на компенсацию 75% заработка сразу после потери работы, оценивает Сапир.

Однако, обращает внимание эксперт, для того чтобы стимулировать безработного к поиску работы, придется ограничить и срок выплаты пособия, и предусмотреть его снижение через три месяца, как это было реализовано в страховании от безработицы в 1990-е годы. Кроме того, необходимо будет установить максимальную планку по выплатам, чтобы условный топ-менеджер при увольнении не выбрал весь фонд, замечает Сапир. По его мнению, такая планка должна быть не ниже 50% средней зарплаты по региону, однако точный ее размер предстоит установить в результате расчета экономики новой системы.

По словам источника РБК, знакомого с обсуждениями инициативы, профсоюзы выдвигали ее в ходе заседаний рабочих групп при Минтруде, а также на заседаниях Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По его данным, в настоящее время Минтруд просчитывает возможную экономическую модель нового типа страхования. РБК направил запрос в министерство.

В 2022 году минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 руб., а максимальный — 12 792 руб. в первые три месяца поиска работы и 5000 руб. в последующие три месяца. Претендовать на пособие могут граждане, которые потеряли или не могут найти работу. Россиянам, находящимся в неполной занятости, или тем, кому не была выплачена зарплата по причине банкротства компании, пособие не полагается. При увольнении по причинам, не зависящим от работника, выходное пособие обязан выплачивать работодатель.

По состоянию на 15 августа число зарегистрированных безработных в России составило 675 тыс. человек, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Их количество постепенно сокращается и не превышает 0,9% от общего числа работников в России. Количество трудящихся в режиме неполного рабочего дня или недели растет и по состоянию на ту же дату достигло 142,7 тыс. человек. В простое находится 106,4 тыс. человек.

По итогам июня уровень безработицы сохранился на историческом минимуме в 3,9%.

Каковы шансы на поддержку инициативы

Безусловно, граждане, потерявшие работу, имеют право на достойное возмещение утраченного заработка, говорит сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям, исполнительный вице-президент РСПП Федор Прокопов. Однако механизм, предложенный профсоюзами, должен быть одобрен Министерством финансов, которое пока не озвучивало позиции.

«Выплата пособий — это прежде всего федеральное обязательство, в то время как НДФЛ — налог, который идет в бюджеты субъектов. Задайте вопрос Минфину как налоговому регулятору — укладывается ли предлагаемый шаг в общую налоговую стратегию России?» — спрашивает Прокопов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

По его мнению, маловероятно, что Минфин одобрит предложение профсоюзов ввести страхование от безработицы в пределах действующей ставки страховых взносов. Это значит, что реализовать эту идею возможно только в том случае, если будет увеличена нагрузка на бизнес в виде роста страховых отчислений на 1–1,5 п.п. В нынешней кризисной ситуации это неприемлемо, категоричен Прокопов.

«Если мы действительно хотим решить социальные задачи, то это целесообразно делать за счет бюджета — у государства достаточно финансовых ресурсов, например, бюджет ФСС за 2021 год был исполнен с профицитом в 111 млрд руб.», — предложил он.

РБК направил запрос в Минфин.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
безработица НДФЛ страхование
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