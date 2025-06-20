Греф описал возможные изменения в модели экономики России
Базовая модель экономического роста России остается актуальной, но необходимо развивать альтернативные сектора экономики и убирать старые неэффективные технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.
«Экономика, — она как живой субъект. Это не означает, что что-то отмерло, и это нужно выбросить. Базовая модель экономического роста была, есть и остается актуальной. Но очевидно, что, если базироваться только на тех факторах, которые сегодня уже сложились, мы не получим реализации амбиций, которые мы перед собой сформулировали — не менее 3% экономического роста», — сказал он.
Греф объяснил, что речь не идет об изменениях, необходимо открывать «новые факторы роста», то есть активизировать инвестиционную парадигму компаний и использовать новые технологии. «Мы говорили про фактор труда — да, это образование, да, это наука, и да, это миграционная политика. Поэтому здесь ничего такого принципиально нового не придумать, в наборе этих факторов лежат ответы на вопросы о том, где эта новая модель роста», — сказал он.
Кроме того, по мнению Грефа, важно учитывать качество работы институтов, включая институт права собственности. «Если сейчас поддержать, скажем, защиту прав собственности и качественную работу институтов здесь, я думаю, что мы получим большой приток отечественных инвестиций в экономику», — добавил он.
В начале недели замруководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что текущая модель роста экономики России себя исчерпала. По его словам, для дальнейшего развития экономики необходимо «сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень». В Кремле отметили, что правительство и администрация президента активно обсуждают подходы, которые позволят развивать российскую экономику, но в этом вопросе есть «разные нюансы».
Правительство и Банк России прогнозируют, что по итогам 2025 года рост ВВП страны будет ниже, чем в прошлом году. Согласно уточненной в апреле оценке Росстата, за 2024 год ВВП РФ вырос на 4,3%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%. Вице-премьер Александр Новак считает, что потенциальные темпы роста российской экономики превышают 3% в год.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов