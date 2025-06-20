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ПМЭФ-2025 ,  
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Греф описал возможные изменения в модели экономики России

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ПМЭФ-2025
Текущая модель развития экономики России остается актуальной, но следует искать новые факторы роста, иначе добиться целевых показателей не удастся, считает Греф
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Базовая модель экономического роста России остается актуальной, но необходимо развивать альтернативные сектора экономики и убирать старые неэффективные технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Экономика, — она как живой субъект. Это не означает, что что-то отмерло, и это нужно выбросить. Базовая модель экономического роста была, есть и остается актуальной. Но очевидно, что, если базироваться только на тех факторах, которые сегодня уже сложились, мы не получим реализации амбиций, которые мы перед собой сформулировали — не менее 3% экономического роста», — сказал он.

Греф объяснил, что речь не идет об изменениях, необходимо открывать «новые факторы роста», то есть активизировать инвестиционную парадигму компаний и использовать новые технологии. «Мы говорили про фактор труда — да, это образование, да, это наука, и да, это миграционная политика. Поэтому здесь ничего такого принципиально нового не придумать, в наборе этих факторов лежат ответы на вопросы о том, где эта новая модель роста», — сказал он.

Греф заявил о «достаточно сложной ситуации» в части секторов экономики
Бизнес
Герман Греф

Кроме того, по мнению Грефа, важно учитывать качество работы институтов, включая институт права собственности. «Если сейчас поддержать, скажем, защиту прав собственности и качественную работу институтов здесь, я думаю, что мы получим большой приток отечественных инвестиций в экономику», — добавил он.

В начале недели замруководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что текущая модель роста экономики России себя исчерпала. По его словам, для дальнейшего развития экономики необходимо «сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень». В Кремле отметили, что правительство и администрация президента активно обсуждают подходы, которые позволят развивать российскую экономику, но в этом вопросе есть «разные нюансы».

Правительство и Банк России прогнозируют, что по итогам 2025 года рост ВВП страны будет ниже, чем в прошлом году. Согласно уточненной в апреле оценке Росстата, за 2024 год ВВП РФ вырос на 4,3%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%. Вице-премьер Александр Новак считает, что потенциальные темпы роста российской экономики превышают 3% в год.

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Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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