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Кремль ответил на слова Орешкина об исчерпанной модели роста экономики

Кремль ответил на слова Орешкина об исчерпанной модели роста экономики России
Власти сосредоточены на том, чтобы вовремя принять меры, которые позволят не сбавлять темпов развития экономики России, отметил Песков. Орешкин ранее заявил, что текущая модель роста российской экономики себя исчерпала
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Правительство и администрация президента активно обсуждают подходы, которые позволят развивать российскую экономику, но в этом вопросе есть «разные нюансы», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова замруководителя администрации президента Максима Орешкина, который заявил, что текущая модель роста экономики России себя исчерпала. По его словам, для дальнейшего развития экономики необходимо «сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».

«Если вы внимательно анализировали последние выступления главы государства, а главным образом экономические части этих выступлений, то вы найдете очень много созвучного этому тезису. Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам, экономический блок и правительства, и администрации ведет очень живые дискуссии. Но, безусловно, такое общее понимание есть», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сейчас российские власти сосредоточены на том, чтобы вовремя принять меры, которые позволят не сбавлять темпов развития экономики.

В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВП
Экономика
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство и Банк России прогнозируют, что по итогам 2025 года рост ВВП страны будет ниже, чем в прошлом году. Согласно уточненной в апреле оценке Росстата, за 2024 год ВВП РФ вырос на 4,3%. Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5%, но рост будет не фронтальным, а фрагментированным. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, в 2025 году ВВП увеличится в диапазоне 1–2%.

Президент Владимир Путин говорил, что охлаждение российской экономики неизбежно. При этом он призвал действовать «очень аккуратно» и не допустить «излишнего охлаждения, как в криокамере».

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
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замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
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