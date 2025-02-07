Минфин оценит снижение налогов для крупного ресторанного бизнеса

Власти обсуждают сокращение налоговой нагрузки для крупных компаний общепита, узнал РБК. Среди вариантов — специальная ставка НДС в диапазоне 2–5%. Такой шаг позволит сетям сохранить рентабельность бизнеса, рассчитывают в отрасли

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) прорабатывает возможность снижения налоговой нагрузки для крупного ресторанного бизнеса. Об этом РБК сообщили четыре источника, знакомые с ходом дискуссии. По их словам, ведомства оценивают целесообразность корректировки его налогообложения, в том числе снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), но без права на вычет.

С инициативой смягчить налоговое бремя для крупных игроков отрасли к Минфину вышли представители бизнеса: сегодня большие ресторанные сети теряют конкурентоспособность из-за кратной разницы в налоговой нагрузке с малыми и средними заведениями, а средние компании искусственно тормозят развитие, чтобы не становиться крупными.

«Действительно, есть поручение о проработке корректировки налогообложения рестораторов. Минфин его прорабатывает вместе с ФНС», — подтвердили РБК в пресс-службе Минфина, не указав рассматриваемые варианты.

Власти предпринимают попытку разработать «новый режим, при котором рентабельность ресторанов будет сохраняться и в них будут продолжать вкладываться инвесторы», сказал один из источников РБК.

Речь идет «о ставке НДС, которая не будет приниматься к вычету, аналогично принципу упрощенной системы налогообложения» (УСН), сообщил РБК председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Впрочем, пока это «просто проект», Минфин «считает, чтобы не было выпадающих доходов у бюджета», добавил он.

РБК направил запросы в ФНС, а также в крупные ресторанные сети — «Вкусно — и точка», «Моремания», «Кофемания» и другие.

Суть возможных изменений

На сегодняшний день большинство организаций ресторанной отрасли пользуется льготой по НДС: при соответствии ряду условий (выручка не более 2 млрд руб. в год, доля поступлений от профильной деятельности не менее 70%, выплаты персоналу не ниже среднемесячной зарплаты по отрасли в регионе) они освобождаются от уплаты этого налога. Кроме того, как субъекты малого и среднего бизнеса, такие компании уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу 15% (с суммы зарплаты, которая превышает 1,5 МРОТ).

При превышении порога выручки в 2 млрд руб. компания переходит в категорию крупных и теряет право на перечисленные льготы. Как ранее писали «Известия», Минфин по просьбе бизнеса прорабатывает возможность увеличить порог освобождения от НДС для общепита с 2 млрд до 3 млрд руб. По данным собеседников РБК, параллельно обсуждается возможность изменения налогообложения по НДС для компаний, которые не смогут претендовать на освобождение из-за превышения порога по выручке.

«Рассматривается несколько вариантов налоговых режимов, которые включают в себя введение НДС, не принимаемого к вычету, — по сути, оборотного налога», — отметил один из источников.

Необходимость нового режима продиктована в том числе наличием разных подходов к тому, что считать оборотом, указал другой источник. «Например, как считать оборот ресторанной группы, которая работает под одним названием, но с разными юрлицами? Как считать доходы тех, кто работает по франшизе: складывать или считать отдельно? Из-за того что не понятно — попадают ли они под льготу нулевого НДС, родилась идея о введении оборотного налога», — отметил он.

В частности, обсуждаются варианты, при которых тариф НДС составит 5 или 2–3% в зависимости от конфигурации нового налога — возможности принимать НДС к вычету и того, изменится ли тариф страховых взносов, утверждает один из источников. Ставки 5 и 2–3% действительно фигурируют, подтверждает другой источник, однако пока они носят гипотетический характер — их фактическая величина будет определяться рядом факторов, среди которых инвестиционные планы компаний и то, как быстро, по оценке Минфина, потенциально выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет развития ресторанной отрасли. Именно такими расчетами сейчас занимается ведомство, рассматривая «матрицу» вариантов, указал он. «С точным процентом пока не определились», — говорит Миронов.

Третий источник не подтвердил дискуссию о снижении страховых взносов: «Говорится о регулировке именно НДС. Есть же много отраслей, у которых НДС не 20%».

По действующему законодательству пониженная ставка НДС на уровне 10% применяется к продаже ряда товаров и услуг, например продовольственных и детских товаров, лекарств, а тариф 0% используется при реализации товаров на экспорт. Кроме того, специальные ставки НДС (5 или 7%) без права на вычеты «входящего» НДС (по закупаемым товарам) с 1 января 2025 года действуют для организаций на упрощенной системе налогообложения (УСН), чей доход превышает 60 млн руб. в год.

Проблемы крупных рестораторов

На сегодняшний день на рынке есть несколько десятков компаний, которые дошли до порога по выручке в 2 млрд руб. и остановили развитие, потому что, пересекая этот порог, они попадут в убыток, сказал РБК председатель комитета бизнес-объединения по ресторанному бизнесу, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. В то же время крупный бизнес, такой как «Теремок» и «Кофемания», теряет конкурентоспособность из-за большой разницы в налоговой нагрузке с малыми и средними заведениями.

«Если у вас фабрика гвоздей, оснащенная производственной линией, на ней себестоимость одного гвоздя будет рубль. А если у вас небольшой цех с одной машинкой, себестоимость гвоздя будет уже три рубля. В ресторанном бизнесе подобный эффект масштаба отсутствует: сеть из 340 ресторанов «Теремок» — тот же самый ресторан, с той же себестоимостью, как и отдельно взятый ресторанчик на ИП. И если в таком ресторанчике чашка кофе на 15–20% дешевле и еда дешевле, конечно же, он выиграет», — пояснил он.

Гончаров привел расчеты, согласно которым для сохранения рентабельности при «невыгодных» ставках НДС и страховых взносов крупному ресторанному бизнесу придется поднять цены на 18%. Такое повышение цен, по его словам, будет крайне чувствительным и приведет к оттоку до трети потребителей. «В таком случае мы вообще выпадаем из рынка», — сказал он.

Гончаров подчеркнул, что крупный бизнес «может и готов платить больше, но так, чтобы это не приводило к выпадению из рынка и не останавливало развитие компаний».

В настоящее время у крупных компаний в сфере общественного питания действительно нет существенных конкурентных преимуществ, которые позволяли бы выдерживать дополнительную налоговую нагрузку в сравнении со средними компаниями, освобожденными от НДС, подтверждает налоговый консультант Tax Compliance Анастасия Аржанова. В то же время они имеют более существенные расходы на управление (бэк-офис) и персонал.

«Фактически это приводит к тому, что при увеличении выручки до уровня более чем 2 млрд руб. прибыль не увеличивается в таких же масштабах. При этом объем уплачиваемых налогов отличается более чем в два раза», — отметила она.

Риски нового подхода

Одним из важнейших факторов налоговых изменений, вступивших в силу с 2025 года, является возможность выбора для предпринимателей на УСН режима по НДС: пониженная ставка без права на вычет или стандартная ставка с ним, отметила генеральный директор Ассоциации сетевых предприятий питания (АСПП) Наталья Иванова. Это предоставляет гибкость в выборе налогового режима и позволяет соблюсти интересы государства.

«АСПП приветствует возможность снижения ставки НДС для ресторанной отрасли и полагает, что лучшим путем было бы повторение опыта налоговой реформы с предоставлением предпринимателям возможности выбора между пониженной ставкой без вычета и стандартной с возможностью вычета», — сказала она.

Лучше, если упрощенный НДС (с пониженной ставкой и без вычетов) останется разумным исключением, используемым только на УСН, считает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. При УСН такой механизм вполне оправдан: он проще и предусмотрен для МСП по всему миру, потому что вычеты — наиболее проблемная часть в классическом НДС. «Однако такой налог не учитывает рентабельности бизнеса, поэтому создает неравные налоговые условия. Если разрешить пользоваться им по выбору, это тоже будет нарушать конкуренцию на рынке», — отмечает Зарипов.