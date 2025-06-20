Новак призвал не упустить момент для «нагрева экономики»

Индикаторы инфляции показывают, что нужно снижать ставку и переходить от управляемого охлаждения к нагреву экономики, важно не пропустить этот момент, считает Новак. В июне ЦБ снизил ставку до 20% впервые с осени 2022 года

Александр Новак (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Вице-премьер России Александр Новак в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ призвал к снижению ключевой ставки и переходу от управляемого охлаждения к нагреву экономики, передает корреспондент РБК.

«Индикаторы показывают необходимость снижать ставки. Необходимо уже переходить от управляемого охлаждения, наоборот, к нагреву экономики. А для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать, и второе — какими темпами снижать», — сказал Новак.

Он отметил, что инфляция в России за последние семь недель в годовом исчислении находится на уровне 2,6%, что «уже ниже таргета Центрального банка». «Соответственно, уже пора снижать [ставку]», — считает вице-премьер.

По оценке ЦБ на 2 июня, годовая инфляция замедлилась до 9,8%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе делового завтрака отметил, что, действительно, в последнее время наблюдается тренд на замедление инфляции, но устойчивость этого тренда, по его словам, «еще предстоит определить и подтвердить».

«Цены последний год росли ускоренными темпами, причем цены по всей экономике. А это значит, что на самом деле те физические ресурсы, которые есть в экономике, которые позволяют нам расширять производство, значимо ограничены», — пояснил он.

В такой ситуации быстрое снижение ключевой ставки «вряд ли что-то в моменте сильно изменит, кроме повышения уровня цен», уверен Ганган.

По его словам, в ЦБ признают, что высокая ключевая ставка и высокие кредитные ставки создают определенные сложности для компаний, включая высокие процентные расходы и сдвиг инвестиционных проектов, но «опять-таки эти проблемы в значительной степени присущи тем компаниям, которые в первую очередь работают с большим кредитным плечом». При этом, заметил Ганган, далеко не все компании имеют большую кредитную нагрузку, зато все несут повышенные издержки из-за высокой инфляции, такие как рост себестоимости и удорожание сметы инвестпроектов.

«А теперь представим себе, что в экономике есть налог, который растет, растет, непредсказуемо растет, часто и может расти еще, и сильно. И я про инфляцию, которая, по сути, является таким налогом, непредсказуемым налогом, он снижает реальные располагаемые доходы населения, он создает сложности для бизнеса в части планирования», — продолжил глава департамента Центробанка.

Это еще и «регрессивный по духу налог», бьющий по наиболее уязвимым гражданам, «у которых один источник дохода в виде зарплаты или пенсии» и нет сбережений, подчеркнул он.

«Поэтому, да, инфляция — проблема, да, надо не перегнуть палку, но мы действуем аккуратно», — добавил Ганган. Он заверил, что ЦБ стремится к тому, чтобы «инфляция была у цели», а экономический рост «был устойчивый и сбалансированный».

В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это стало первым снижением ставки с осени 2022 года. С октября прошлого года по июнь этого года она держалась на рекордном уровне — 21%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на ПМЭФ, что темпы снижения ставки будут зависеть от инфляции. «Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить», — сказала она. К концу года ключевая ставка может опуститься до 15–16%, не исключил глава Сбербанка Герман Греф.