Глава «Сибура» не согласился со словами Решетникова о рецессии в России
Жесткий курс денежно-кредитной политики в России сказывается негативно на потребителях «Сибура», однако этот эффект кратковременный, заявил глава компании Михаил Карисалов в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ. Холдинг не корректирует в связи с этим свои финансовые планы и реализацию инвестпроектов.
«Мы видим, что, наверное, сегодня было бы бессмысленно это отрицать, что в ЖКХ, в автопроме, еще в некоторых сегментах, которые являются нашими потребителями, крупными потребителями синтетических материалов, есть определенное замедление темпов их роста — и в инвестиционном плане, и в текущей деятельности. Но среднесрочно нам точно есть куда расти», — выразил уверенность он.
Как рассказал Карисалов, компания по-прежнему реализует свои инвестиционные проекты, которые выведут на рынок новые крупнотоннажные и среднетоннажные специальные продукты. Речь идет о проектах в Татарстане, Тюменской, Нижегородской и Воронежской области, а также на Дальнем Востоке (Амурский ГХК). При этом общая инвестиционная программа компании до 2028 года превышает 2 трлн руб., и «более половины из этой суммы уже профинансировано». «Ключевой проект внутри этой программы, это как раз Амурский ГХК. <...> И мы полны решимости и осуществляем необходимые действия для того, чтобы в третьем квартале 2026 года приступить уже к полноценным пусковым операциям этого комплекса», — отметил он.
Опираясь на бизнес «Сибура» как индустриальной компании, работающей в длительном инвестиционном цикле, Карисалов сообщил, что скорее не согласен со словами о пребывании экономики России «на грани перехода в рецессию». Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. «По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы, в общем, уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — сказал министр.
Комментируя это заявление, Карисалов заметил, что ему ближе позиция министра финансов Антона Силуанова. «На этой же сессии прозвучало от другого министра, от министра финансов, что «за похолоданием всегда наступает лето». Поэтому мы в целом настроены позитивно. Но это не связано просто с верой в светлое будущее», — заключил он.
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