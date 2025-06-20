Греф назвал равновесный курс рубля

Нынешнее укрепление рубля негативно сказывается на все экспортные отрасли России, уверен Греф. С ним солидарен и глава ВТБ Костин. По мнению главы «Сбера», равновесным должен быть курс выше 100 руб. за доллар

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ заявил, что сейчас курс рубля по отношению к доллару занижен, равновесным курсом является курс «100 плюс».

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 руб. за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет. Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками», — предположил Греф.

Накануне на ПМЭФ президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин также заявил, что нынешнее укрепление рубля вредно для российской экономики. По его мнению, необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар. Первый вице-премьер Денис Мантуров, как и Греф, называл оптимальным и для экспортеров, и для импортеров курс на уровне 100 руб. за доллар.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что укрепление рубля связано с недостаточным спросом в экономике на фоне принимаемых Банком России мер. В апрельском прогнозе ведомство ожидало среднегодовой курс на уровне 94,3 руб. На 20 июня регулятор установил официальный курс доллара США на уровне 78,48 руб., относительно курса днем ранее доллар подешевел на 23,35 коп.

Вместе с тем в Центробанке подчеркивали, что регулятор ориентируется на интересы российской экономики, поэтому в качестве приоритетного контрольного параметра учитывают инфляцию, а не курс рубля. Режим плавающего валютного курса действует как «амортизатор» внешних шоков и предотвращает накопление дисбалансов, указывали в ЦБ.

По оценке Bloomberg, рубль превзошел золото по доходности и стал лучшей валютой 2025 года. По подсчетам агентства, за первые четыре месяца года рубль укрепился к доллару на внебиржевых торгах на 38%, тогда как наиболее популярный защитный актив — золото — подорожал за тот же период на 23%. Российская валюта также продемонстрировала самый сильный рост к доллару по сравнению с остальными мировыми валютами.