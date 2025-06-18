 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Решетников объяснил причины укрепления рубля

Решетников: укрепление рубля связано с недостатком спроса в экономике из-за ДКП
Сюжет
ПМЭФ-2025
Глава Минэка отметил, что рубль укрепился на фоне жестких мер ЦБ и в дальнейшем курс будет зависеть от решений регулятора. В апрельском прогнозе ведомство ожидало среднегодовой курс выше 94 руб. за доллар, сейчас он ниже 80 руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Укрепление рубля связано с недостаточным спросом в экономике на фоне принимаемых Центробанком мер, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне в первую очередь жесткой ДКП (денежно-кредитной политики. — РБК). Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ», — сказал он.

Решетников также рассказал, что пока заметно более быстрое замедление инфляции, чем было заложено в прогнозы, к тому же этот процесс устойчив. Исходя из майских показателей, в пересчете на год инфляция получается на уровне 5% (при цели в 4%, в прогнозе было 7,6%); на основе первых июньских данных годовая инфляция выходит 2%.

Bank of America назвал рубль самой успешной валютой 2025 года
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В апреле в прогнозе Минэка говорилось, что в 2025 году ожидается среднегодовое значение курса рубля на уровне 94,3 руб. (что эквивалентно 98 руб. к концу года). На 18 июня установленная ЦБ цена за один доллар составляет 78,7 руб., он был ниже 80 руб. весь текущий месяц.

Банк России в конце мая отмечал, что ориентируется на интересы российской экономики, поэтому в качестве приоритетного контрольного параметра определил для себя инфляцию, а не курс рубля. Низкая инфляция на уровне 4%, указал ЦБ, «обеспечит сохранение покупательной способности нашего рубля, даст возможность гражданам и компаниям планировать расходы, инвестиции, сбережения».

Говоря о снижении инфляции в конце мая, Решетников предупредил, что Минэк на этом фоне видит риски переохлаждения экономики и ожидает соответствующих действий от ЦБ. Ведомство также советовало смягчать ДКП, чтобы избежать такого развития ситуации. ЦБ в июне снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 20%.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Том Круз получит свой первый «Оскар»

Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний

АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ

Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна

Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ

Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар

В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург

«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Максим Решетников Минэкономразвития курс рубля
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
Материалы по теме
В ВТБ написали «манифест рубля»
Политика
Песков назвал укрепление рубля видимым невооруженным глазом
Экономика
Центробанк объяснил, почему для него инфляция важнее курса рубля
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Первым мероприятием Путина на ПМЭФ стало совещание по развитию экономики Политика, 16:34
Стармер допустил изменение визовых правил для части стран из-за мигрантов Политика, 16:33
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
В Казахстане дважды отменили концерт Земфиры Общество, 16:21
Цены на сахар упали до минимума за 4 года на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 16:20
Минфин готов рассмотреть идею об автопереводе пенсионных накоплений в ПДС Инвестиции, 16:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:17
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Обвиняемые в терактах и атаке БПЛА на аэродром не признали вину Политика, 16:15
IIHF обновила постер в честь победы «Флориды» в НХЛ, добавив россиянина Спорт, 16:14
«Вкусно — и точка» исключила продажу алкоголя в своих ресторанах Вино, 16:14
На ПМЭФ высадили 80 деревьев в честь 80-летия Победы Пресс-релиз, 16:13
МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении на ядерном объекте в Иране Политика, 16:09
Третьяк заявил, что Бобровского дважды лишили приза лучшего в плей-офф Спорт, 16:09
В США откажутся от рекомендаций по допустимым нормам алкоголя Вино, 16:04