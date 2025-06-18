Решетников объяснил причины укрепления рубля

Глава Минэка отметил, что рубль укрепился на фоне жестких мер ЦБ и в дальнейшем курс будет зависеть от решений регулятора. В апрельском прогнозе ведомство ожидало среднегодовой курс выше 94 руб. за доллар, сейчас он ниже 80 руб.

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Укрепление рубля связано с недостаточным спросом в экономике на фоне принимаемых Центробанком мер, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне в первую очередь жесткой ДКП (денежно-кредитной политики. — РБК). Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ», — сказал он.

Решетников также рассказал, что пока заметно более быстрое замедление инфляции, чем было заложено в прогнозы, к тому же этот процесс устойчив. Исходя из майских показателей, в пересчете на год инфляция получается на уровне 5% (при цели в 4%, в прогнозе было 7,6%); на основе первых июньских данных годовая инфляция выходит 2%.

В апреле в прогнозе Минэка говорилось, что в 2025 году ожидается среднегодовое значение курса рубля на уровне 94,3 руб. (что эквивалентно 98 руб. к концу года). На 18 июня установленная ЦБ цена за один доллар составляет 78,7 руб., он был ниже 80 руб. весь текущий месяц.

Банк России в конце мая отмечал, что ориентируется на интересы российской экономики, поэтому в качестве приоритетного контрольного параметра определил для себя инфляцию, а не курс рубля. Низкая инфляция на уровне 4%, указал ЦБ, «обеспечит сохранение покупательной способности нашего рубля, даст возможность гражданам и компаниям планировать расходы, инвестиции, сбережения».

Говоря о снижении инфляции в конце мая, Решетников предупредил, что Минэк на этом фоне видит риски переохлаждения экономики и ожидает соответствующих действий от ЦБ. Ведомство также советовало смягчать ДКП, чтобы избежать такого развития ситуации. ЦБ в июне снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 20%.