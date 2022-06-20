Кудрин объяснил, почему нужно сохранить основу бюджетного правила
В текущей экономической ситуации бюджетное правило может быть видоизменено, однако его базовые принципы должны сохраняться, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.
«В этих условиях бюджетное правило может быть, конечно, чуть-чуть видоизменено, но базовые принципы должны остаться. Я поясню. Первичной функцией бюджетного правила всегда было оградить Россию от выброса на рынок большого количества валюты в тот момент, когда цена на нефть растет и наоборот. В данном случае с таким выбросом валюты курс укрепляется. А когда цена падает на нефть, то у нас курс рушится. Это неестественная и плохая тенденция в российской экономике, когда у нас курс такой волатильный. Мы в этом сейчас тоже, к сожалению, убедились в течение последних месяцев», — рассказал Кудрин.
Он подчеркнул, что курс рубля по-прежнему в значительной степени сохраняет свою зависимость от нефти, но в меньшей степени из-за введения ограничений на движения капитала. Тем не менее, власти все еще должны защищать экономику от более высоких цен на нефть и помогать рынку во время низких цен на сырье.
«Вот сейчас идет укрепление национальной валюты. И половина форума (ПМЭФ — РБК) обсуждает, насколько тяжело быть переукрепленным. Так вот отмена бюджетного правила как раз одна из причин переукрепления, — пояснил глава Счетной палаты. — То есть вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке, и он дополнительное укрепление создал. В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы».
В начале марта Минфин сообщил о временной приостановке действия бюджетного правила на фоне санкций Запада и заморозки российских резервов.
Как пояснял Кудрин, после этого все нефтегазовые доходы, которые ранее, во время действий правила, пошли бы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), будут направлены на нужды экономики. Согласно базовому прогнозу, речь идет о 6,3 трлн руб.
По мнению главы Счетной палаты такая сумма является минимальной для ответа на существующие вызовы, такие как рост безработицы, разрыв цепочек поставок, дорожание производства, сокращение экспорта.
В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство подготовило предложения по новым бюджетным правилам. По его словам, задача состоит в том, чтобы бюджетные ресурсы в минимальной степени зависели от внешних колебаний.
16 июня на полях ПМЭФ Силуанов рассказал об общих принципах, на которых будет строиться новое бюджетное правило. Среди них — привязка поступлений не только к цене на нефть (сейчас цена отсечения — $40 за баррель Urals в ценах 2017 года, ежегодно индексируется), но и к объемам добычи и экспорта.
17 июня президент Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам.