Кудрин объяснил, почему нужно сохранить основу бюджетного правила

Он согласился, что механизм бюджетного правила может быть изменен, но уточнил, что основа должна остаться. Кудрин указал на то, что курс рубля все еще зависим от нефти и власти все еще должны защищать экономику от колебаний ее цен

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В текущей экономической ситуации бюджетное правило может быть видоизменено, однако его базовые принципы должны сохраняться, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

«В этих условиях бюджетное правило может быть, конечно, чуть-чуть видоизменено, но базовые принципы должны остаться. Я поясню. Первичной функцией бюджетного правила всегда было оградить Россию от выброса на рынок большого количества валюты в тот момент, когда цена на нефть растет и наоборот. В данном случае с таким выбросом валюты курс укрепляется. А когда цена падает на нефть, то у нас курс рушится. Это неестественная и плохая тенденция в российской экономике, когда у нас курс такой волатильный. Мы в этом сейчас тоже, к сожалению, убедились в течение последних месяцев», — рассказал Кудрин.

Он подчеркнул, что курс рубля по-прежнему в значительной степени сохраняет свою зависимость от нефти, но в меньшей степени из-за введения ограничений на движения капитала. Тем не менее, власти все еще должны защищать экономику от более высоких цен на нефть и помогать рынку во время низких цен на сырье.

«Вот сейчас идет укрепление национальной валюты. И половина форума (ПМЭФ — РБК) обсуждает, насколько тяжело быть переукрепленным. Так вот отмена бюджетного правила как раз одна из причин переукрепления, — пояснил глава Счетной палаты. — То есть вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке, и он дополнительное укрепление создал. В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы».

В начале марта Минфин сообщил о временной приостановке действия бюджетного правила на фоне санкций Запада и заморозки российских резервов.

Как пояснял Кудрин, после этого все нефтегазовые доходы, которые ранее, во время действий правила, пошли бы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), будут направлены на нужды экономики. Согласно базовому прогнозу, речь идет о 6,3 трлн руб.

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По мнению главы Счетной палаты такая сумма является минимальной для ответа на существующие вызовы, такие как рост безработицы, разрыв цепочек поставок, дорожание производства, сокращение экспорта.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство подготовило предложения по новым бюджетным правилам. По его словам, задача состоит в том, чтобы бюджетные ресурсы в минимальной степени зависели от внешних колебаний.

16 июня на полях ПМЭФ Силуанов рассказал об общих принципах, на которых будет строиться новое бюджетное правило. Среди них — привязка поступлений не только к цене на нефть (сейчас цена отсечения — $40 за баррель Urals в ценах 2017 года, ежегодно индексируется), но и к объемам добычи и экспорта.

17 июня президент Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам.