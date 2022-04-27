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Экономика ,  
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Кудрин оценил расходы бюджета из-за приостановки бюджетного правила

Кудрин: отказ от бюджетного правила позволит направить в экономику 6,3 трлн руб.
Отказ от бюджетного правила в 2022 году позволит направить в экономику дополнительные 6,3 трлн руб. нефтегазовых доходов, заявил глава Счетной палаты. Текущий антикризисный пакет мер правительства он оценил в 4 трлн руб.
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Михаил Мордасов / РБК)

Из-за приостановки действия бюджетного правила в 2022 году на нужды экономики России будет дополнительно направлено 6,3 трлн руб. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Совете законодателей России (РБК следил за трансляцией). По его словам, будут израсходованы все дополнительные нефтегазовые доходы 2022 года.

«Правительство приняло стратегическое решение: в этом году отказались от бюджетного правила. Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые будут получены и которые раньше пошли бы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), будут потрачены. По базовым прогнозам, 6,3 трлн руб. будет потрачено на поддержку экономики», — заявил Кудрин.

Он подчеркнул, что такие траты — это минимальный размер средств, который потребуется России для ответа на существующие вызовы, такие как рост безработицы, разрыв цепочек поставок, сокращение экспорта и удорожание производства. Дополнительные нефтегазовые доходы частично компенсируют снижение ненефтегазовых доходов (в том числе от налогов, дивидендов госкомпаний). Оценки величины этого снижения Кудрин не привел.

Бюджетное правило — это предохранительный механизм, изначально направленный на защиту федерального бюджета от колебаний цен на нефть. Согласно ему, Минфин покупает валюту в ФНБ при ценах на нефть выше $40 за баррель в ценах 2017 года (эта «цена отсечения» ежегодно индексируется на 2%) и продает валюту из ФНБ при ценах ниже заданного уровня. Однако на фоне жестких санкций Запада, направленных на заморозку российских резервов, в феврале 2022 года Минфин объявил о временной приостановке его действия. Кроме того, Госдума приняла закон, который позволяет тратить дополнительные нефтегазовые доходы на текущие нужды.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Текущие цены на нефть существенно превышают «цену отсечения». По оценке Минфина, средняя цена российского эталонного сорта Urals в марте 2022 года составила $89,05 за баррель. В апреле спотовые цены Urals несколько снизились и находились в диапазоне от $70 до $80 за баррель.

Государственный портал «Электронный бюджет» в настоящее время оценивает общие доходы бюджета 2022 года в 25 трлн руб., а общие расходы — в 24,5 трлн руб. В 2021 году расходы составляли 24,8 трлн руб. В номинальном выражении расходы федерального бюджета растут практически каждый год.

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Глава Счетной палаты также оценил расходы на уже запущенные властями антикризисные инициативы. «Правительство сейчас принимает беспрецедентные меры. По нашей предварительной оценке плана на этот год, дополнительные расходы составят больше 4 трлн руб. на все задачи как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса», — сообщил Кудрин. «И здесь не только вопрос антикризисной политики: мы переходим к периоду структурных решений и изменению модели государственного управления», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин объявил об отсрочке по выплате страховых взносов для бизнеса за второй и третий кварталы 2022 года, которая должна сэкономить им 1,6 трлн руб. Одной из крупнейших мер поддержки стали выплаты малоимущим семьям с детьми от девяти до 16 лет — на ее реализацию потребуется 0,5 трлн руб. Власти также анонсировали внеплановую индексацию пенсий и соцвыплат в связи с повышенной инфляцией.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Алексей Кудрин федеральный бюджет бюджетное правило экономика России расходы
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