Золотовалютные резервы России достигли пятилетнего максимума

Золотовалютные резервы России достигли $504 млрд благодаря положительной переоценке и закупке иностранной валюты

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Золотовалютные резервы России по состоянию на 14 июня выросли до $504,5 млрд, рост за неделю составил $1,8 млрд (0,4%), сообщается на сайте Банка России. Это максимальное значение с марта 2014 года.

По данным ЦБ, это произошло в результате положительной переоценки и покупки зарубежной валюты в рамках бюджетного правила.

Впервые международные резервы России достигли рекордного с 2014 года объема в апреле. Тогда он составил $487,8 млрд. 13 июня объем золотовалютных резервов достиг $502 млрд.

В 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота. Его золотой запас увеличился на 274,3 т, это составило 42% от всех прошлогодних закупок золота центробанками. Доля золота в международных резервах России на конец 2018 года достигла исторического максимума — 18,5% (почти $87 млрд в абсолютном выражении).