Reuters узнал, что Иран не будет «немедленно реагировать» на ночную атаку

Этой ночью власти Ирана сообщали о работе ПВО и сбитых дронах. NYT писала, что Израиль атаковал военную базу в районе Исфахана, однако иранский источник Reuters поставил под сомнение прямую ответственность Израиля

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран не планирует нанесение «немедленного ответного удара» после атаки на иранские объекты в ночь на 19 апреля, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

Он также сказал, что прямая причастность Израиля к ней не подтверждена. «Иностранный источник инцидента не подтвержден. Мы не получили никакого подтверждения внешней атаки», — заявил источник.

Источники The New York Times (NYT) ранее также не исключали, что беспилотники, которыми была атакована авиабаза недалеко от города Исфахан, были запущены с территории Ирана.

Еще один собеседник Reuters уточнил, что перед атакой США получили уведомление от Израиля, а сама атака стала ответом на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

О том, что Израиль нанес удар по Ирану, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израильские власти участие в атаке официально не подтверждали.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Иранское агентство Fars News сообщило о взрывах в районе гражданского аэропорта Исфахана. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.

Как позже рассказали источники NYT, целью атаки Израиля была военная авиабаза неподалеку от Исфахана. Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, не уточняя район.