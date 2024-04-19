Reuters узнал, что Иран не будет «немедленно реагировать» на ночную атаку
Иран не планирует нанесение «немедленного ответного удара» после атаки на иранские объекты в ночь на 19 апреля, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.
Он также сказал, что прямая причастность Израиля к ней не подтверждена. «Иностранный источник инцидента не подтвержден. Мы не получили никакого подтверждения внешней атаки», — заявил источник.
Источники The New York Times (NYT) ранее также не исключали, что беспилотники, которыми была атакована авиабаза недалеко от города Исфахан, были запущены с территории Ирана.
Еще один собеседник Reuters уточнил, что перед атакой США получили уведомление от Израиля, а сама атака стала ответом на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.
О том, что Израиль нанес удар по Ирану, этой ночью сообщили ABC, CBS, CNN и Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным CNN, цели не относятся к ядерным объектам. Собеседник Fox News назвал действия израильской армии «ограниченными». Израильские власти участие в атаке официально не подтверждали.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны было приостановлено. Иранское агентство Fars News сообщило о взрывах в районе гражданского аэропорта Исфахана. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
Как позже рассказали источники NYT, целью атаки Израиля была военная авиабаза неподалеку от Исфахана. Представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, не уточняя район.
Новый виток эскалации между Ираном и Израилем продолжается с 1 апреля, когда ЦАХАЛ нанесла удар по зданию иранского посольства в Дамаске (Сирия). Тогда погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Спустя две недели, в ночь на 14 апреля, Иран запустил несколько сотен дронов и ракет в направлении Израиля. Это стало его первым ударом за долгие годы гибридной войны между двумя странами. Атаку поддержали проиранские силы в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Большинство объектов удалось сбить. Американские власти попросили Израиль не эскалировать ситуацию ответным ударом по Ирану.
Иран предупреждал, что, если Израиль снова нанесет удар, сдержанной реакции не будет. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <...>, решительным, окончательным и прискорбным для них», — пригрозил глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян. Он пояснил, что иранский обстрел был призван дать Израилю понять, что Тегеран может бить в ответ.
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